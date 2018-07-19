СМИ узнали о планах России ввести санкции против сотен украинских компаний и заблокировать активы физлиц

Российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины. Об этом 19 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве. Ограничительные меры могут коснуться нескольких сотен украинских юридических и физических лиц.

Пакет санкций должен быть принят в виде указа президента и станет частью общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на российскую экономику. Ответственность за составление российского санкционного списка была возложена на Минэкономики, Минпромторг и Минфин. Координацию работы ведомств ведет первый вице-премьер Антон Силуанов, утверждают источники.

Предложения по запрету импорта определенных товаров с Украины должны быть подготовлены кабмином к 1 августа.

Под санкции могут попасть и отдельные украинские граждане. Подобная возможность, утверждает один из источников, обсуждалась с 2014 года с подачи силового блока. В российский санкционный список могут попасть украинские бизнесмены, политики и госслужащие. Возможной мерой воздействия может стать блокировка их активов в России.