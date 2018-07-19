«Ростех» планирует объединить авиапром в единый концерн, чтобы создать российский Airbus

«Ростех» планирует создать единый авиаконцерн, в который будут интегрированы ключевые предприятия авиационной отрасли. Об этом гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов накануне сообщил РБК в кулуарах форума «Инженеры будущего-2018». В рамках этого процесса вопрос о присоединении к «Ростеху» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), объединяющей крупнейших авиапроизводителей России, будет в ближайшее время обсуждаться на уровне президента, уточнил Сергей Чемезов

«В концерн могут войти не только ОАК и «Вертолеты России», но и предприятия, производящие агрегаты, комплектующие для авиации. Это и ОДК, и КРЭТ, и «Технодинамика». И они будут работать вместе как большой концерн по примеру Airbus», — цитирует РБК главу госкорпорации.

По словам главы «Ростеха», интеграция не будет происходить в форме объединения в одну компанию контролируемой государством ОАК (ей принадлежат «МиГ», «Ильюшин», «Сухой», «Туполев» и др.) и принадлежащих «Ростеху» «Вертолетов России». «Речь идет о технологической, производственной кооперации, кооперации в части закупочной деятельности. В кооперацию войдут юридически самостоятельные предприятия», — подчеркнул Чемезов.

Он уточнил, что среди возможных сценариев рассматривалось объединение ОАК с «Вертолетами России», однако от него отказались из-за наличия миноритариев в обеих компаниях, которые в случае юридического объединения активов имели бы право потребовать выкупа их акций. «Если все последуют этому примеру, то тогда потребовалось бы порядка $400–500 млн на выкуп. А это немалые деньги, к тому же одной из наших главных целей в соответствии со стратегией является привлечение стратегических и технологических инвесторов в наши активы», — объяснил Чемезов.

