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«Маршал Устинов» привел «Орла». В Кронштадт вошли самые большие участники парада ВМФ

Пропустившие первую тренировку Главного военно-морского парада корабли Северного флота, подводный крейсер проекта «Антей» и ракетный крейсер «Маршал Устинов», на рассвете вошли в гавань Кронштадта.

«Маршал Устинов» привел «Орла». В Кронштадт вошли самые большие участники парада ВМФ

Фонтанка.ру

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», утром 19 июля завершился двухнедельный межфлотский переход из Североморска в Кронштадт. В 05.00 на бочки у форта «Александр I» встал «Маршал Устинов», в прошлом году он был замыкающим парада, теперь ему уготована роль флагмана. В 07.20 в гавань вошла и подлодка.

Атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» – самые большие участники парада ко Дню Военно-морского флота, который состоится 29 июля. Надводное водоизмещение подлодки с крылатыми ракетами П-800 «Оникс» составляет 14 700 тонн, вертолетоносец «Маршал Устинов» вытесняет своим весом свыше 11 тысяч тонн воды. Это вдвое меньше характеристик прошлогодних фаворитов – атомного ракетного подводного крейсера «Дмитрий Донской» и атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

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Из Баренцева моря в акваторию Финского залива отряд прибыл еще четыре дня назад, однако на якорную стоянку Большого Кронштадтского рейда сразу встал только БПК «Североморск», еще один корабль Северного флота, достраиваемый «Северной верфью» фрегат «Адмирал Горшков», уже находился в Петербурге, его торжественная передача флоту ожидается 28 июля.

С 15 июля «Орел» и «Маршал Устинов» оставались в заливе, чтобы, как утверждала пресс-служба Минобороны, провести дополнительную тренировку. Пребывание в Невской губе атомного подводного ракетного крейсера «Орел» позволило ряду интернет-пользователей иронизировать на тему, что хельсинкская встреча президентов России и США проходит под прикрытием «истребителя авианосцев», так неформально называют подлодку.

Пресс-служба Минобороны

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Участники парада стали прибывать в Петербург с 5 июля, 17-го числа на Неве и Кронштадтском рейде прошли первые тренировки. Крейсеры «Орел» и «Маршал Устинов» в них участие не принимали. Планируется, что до Дня ВМФ пройдет еще как минимум шесть репетиций, две из которых будут дневными, 22 и 26 июля. В эти дни Благовещенский, Троицкий, Литейный и Дворцовый мосты разведут с 11 до 13 часов, а для автомобилистов сделают бесплатным проезд по Западному скоростному диаметру.


© Фонтанка.Ру

Справка:

День ВМФ России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. Второй год подряд Петербург принимает Главный военно-морской парад, в этот раз петербуржцы и гости города увидят 18 новых кораблей и катеров, среди который разведчик «Иван Хурс» и головной корабль проекта 22800 «Ураган». Изюминкой праздника должны стать безэкипажные катера Inspeсtor Mk 2. Всего в смотре на Неве и Кронштадтском рейде примут участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов всех четырёх флотов и Каспийской флотилии.

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