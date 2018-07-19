Задержанным на акции против пенсионной реформы вменяют «митинговую» статью

Восемь задержанных на акции против повышения пенсионного возраста проведут часть ночи с 18 на 19 июля в 78-м отделе полиции на улице Чехова. Сына поэта Александра Галича, епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Войтенко отпустили после дачи объяснений.

Как сообщил «Фонтанке» депутат Борис Вишневский, на данный момент задержанные находятся в 78 отделе, в отношении них составляют протоколы по статье 20.2 КОАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ещё трое, по словам депутата, ждут оформления в 76-м отделе.

Ранее «Фонтанка» писала, что задержанных в течение нескольких часов не могли доставить в отдел. За автозаком все это время ездил депутат Вишневский, пытаясь передать задержанным воду.

Напомним, в Петербурге 18 июля прошла несанкционированная акция против повышения пенсионного возраста. Активисты попытались пройти шествием по Невскому проспекту. Во время акции были задержаны не менее 14 человек.