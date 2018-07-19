Вылетевший на встречку внедорожник с полицейской формой принадлежит бывшему сотруднику ОМОН

Перевернувшимся у Ладожского озера автомобилем Volkswagen Touareg с двумя на вид пьяными мужчинами владеет 34-летний житель Петербурга Павел Лисичик. За его плечами – ОМОН, а нынешнее место службы предположительно отражено в форменной аббревиатуре «ДПС».

Как стало известно «Фонтанке», аварию с «перевертышем» на аллее Героев в деревне Коккорево вечером 18 июля учинил водитель черного Touareg 2008 года выпуска с областными номерами. Эта иномарка с 2016 года и по настоящее время принадлежит Павлу Лисичику. Попавший на видео мужчина в черной футболке очень на него похож, если верить изображениям на личной странице в соцсети.

В багажнике автомобиля лежала форма ДПС, выпавшая после аварии. Ее тщетно пытались затолкать обратно, синий мундир со светоотражающей полосой и тремя буквами попал в объективы любительских камер.

По словам очевидцев, водитель и пассажир еле держались на ногах.

По данным «Фонтанки», Павел Лисичик на своем Volkswagen за два года минимум семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Ранее он служил в отряде милиции особого назначения ГУВД Петербурга и области, информация в соцсетях указывает и на нынешнюю принадлежность к органам внутренних дел.