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Происшествия
19.07.2018 01:15
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Вылетевший на встречку внедорожник с полицейской формой принадлежит бывшему сотруднику ОМОН

Перевернувшимся у Ладожского озера автомобилем Volkswagen Touareg с двумя на вид пьяными мужчинами владеет 34-летний житель Петербурга Павел Лисичик. За его плечами – ОМОН, а нынешнее место службы предположительно отражено в форменной аббревиатуре «ДПС».

Как стало известно «Фонтанке», аварию с «перевертышем» на аллее Героев в деревне Коккорево вечером 18 июля учинил водитель черного Touareg 2008 года выпуска с областными номерами. Эта иномарка с 2016 года и по настоящее время принадлежит Павлу Лисичику. Попавший на видео мужчина в черной футболке очень на него похож, если верить изображениям на личной странице в соцсети.

В багажнике автомобиля лежала форма ДПС, выпавшая после аварии. Ее тщетно пытались затолкать обратно, синий мундир со светоотражающей полосой и тремя буквами попал в объективы любительских камер.

По словам очевидцев, водитель и пассажир еле держались на ногах.

По данным «Фонтанки», Павел Лисичик на своем Volkswagen за два года минимум семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Ранее он служил в отряде милиции особого назначения ГУВД Петербурга и области, информация в соцсетях указывает и на нынешнюю принадлежность к органам внутренних дел.


© Фонтанка.Ру
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