Оператор слушал интервью Собянина с лапшой на ушах. Теперь его зовут работать на телеканал мэра

Москвича с лапшой на ушах, который притворился оператором на интервью Сергея Собянина, позвали работать на канал мэра.

Сергей Харитонов пробрался с камерой на съемочную площадку, где записывалось интервью со столичным градоначальником, и устроил небольшой перформанс — молодой человек притворился оператором, повесив себе на уши вареную лапшу. Видео розыгрыша он 18 июля опубликовал в Instagram, а затем удалил, однако ролик успели сохранить пользователи соцсетей.

В интервью TJournal Харитонов рассказал, что работает фрилансером, а интервью Собянина было настоящим и проходило в парке Зарядье 18 июля. Харитонов не думает, что по отношению к нему предпримут какие-нибудь меры. Своей акцией он хотел выразить отношение к политике в России и ее освещении в СМИ.

На телеканале «Москва 24», где и вышло интервью с Собяниным, заверили Znak.ru, что Сергей Харитонов не является их сотрудником. Молодой человек, воспользовавшись аккредитацией фестиваля «Урбанфорум», который проходил в парке, пришел на съемочную площадку и устроил своей перформанс. На телеканале также отметили, что в своем видео Харитонов снимает на фотоаппарат на штативе, тогда как все операторы «Москвы 24» при съемке интервью якобы использовали камеры.

Вместо наказания за выходку телеканал мэра предложил Харитонову работу. «У нас свободный город, плюрализм мнений, человек решил таким образом хайпануть <…> Человек прошел столько барьеров, охрану, ФСО, все, чтобы достичь своей цели. Раз он так хочет ассоциировать себя с «Москвой 24», мы предоставляем ему такую возможность и готовы официально его трудоустроить», – заявил генпродюсер Алексей Вершинин.