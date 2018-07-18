Самого древнего детеныша змеи нашли в Мьянме. Ему почти 100 млн лет

В Мьянме ученые обнаружили янтарь, внутри которого находится скелет детеныша змеи. Как пишет 18 июля N+1, это самые древние останки змееныша из известных на данный момент.

По оценке ученых, детеныш змеи застрял в янтаре около 98,8 млн лет назад. Ранее находили останки этого периода, однако только взрослых особей. Новую находку описала Лида Син вместе со своими коллегами из китайского университета наук о Земле. Скелет детеныша змеи неплохо сохранился — в нем 97 сочлененных позвонков, общей длиной всего 47,5 миллиметров. Правда, череп отсутствует. По различным косвенным признакам ученые установили, что скелет принадлежит змее. Причем она была похожа по строению на современного ужа.

Кроме того, в янтаре обнаружили кусочки растений из лесной подстилки — это одно из первых свидетельств того, что 100 млн лет назад змеи жили и в лесу. Ранее находки делали в морских и речных отложениях.