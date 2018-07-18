Олимпиаду делают более молодежной. МОК утвердил семь новых дисциплин

МОК добавил в программу Зимней Олимпиады в Пекине семь новых дисциплин. Об этом 18 июля сообщается на официальном сайте организации.

«Добавление новых видов спорта в программу Пекина-2022 отражает наши усилия, направленные на то, чтобы сделать Олимпийские игры более молодежными и гендерно сбалансированными», – отметил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

В 2022 году в Китае впервые будут разыграны медали по следующим дисциплинам: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанные командные соревнования по фристайлу, смешанные прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд-кросс и смешанная эстафета в шорт-треке.