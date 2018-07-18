Из машины пьяного на вид лихача выпорхнула форма ДПС, водитель неуклюже заталкивал ее обратно

Внедорожник на скорости вошел в поворот и перевернулся. Показавшуюся из багажника форму с аббревиатурой «ДПС» водитель поспешил спрятать от лишних глаз.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», в десятом часу вечера 18 июля Volkswagen Touareg мчал по деревне Коккорево у Ладожского озера и, не вписавшись в поворот, завалился на левый бок. Ударом открыло крышку багажника, оттуда посыпались вещи, в том числе синий китель с тремя буквами на спине.

«Прохожие вытащили из него [автомобиля] двух человек, на ногах не державшихся, – уточняют очевидцы. – Один из них попытался было скрыть в машине форму ДПС, но не успел».

Государственных регистрационных знаков на Volkswagen не видно, они оба слетели или были предусмотрительно сняты.

В УГИБДД Петербурга и области комментарий удастся получить после 25 июля. До этой даты действует эмбарго на официальные заявления по инцидентам. Запрет связывают с указом Владимира Путина об усиленных мерах безопасности, приуроченных к чемпионату мира по футболу. До 25-го также запрещен оборот оружия, ужесточены меры по регистрации граждан и проведению митингов. В Петербурге против воли президента на улицы вышли противники пенсионной реформы, задержанных возили по городу два часа, за ними гонялся депутат Борис Вишневский.