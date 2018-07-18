В Америке требуют допросить переводчицу переговоров Путина и Трампа

Члены Демократической партии намерены выяснить, о чем тет-а-тет договорились Дональд Трамп и Владимир Путин. Сенатор и член палаты представителей от Демократической партии США 18 июля призвали допросить на слушаниях в конгрессе переводчицу, которая присутствовала на переговорах глав России и США с глазу на глаз во время их встречи в Хельсинки.

«Я призываю провести слушания с американским переводчиком, которая присутствовала во время встречи президента Трампа с Путиным, чтобы выяснить то, что они обсуждали между собой. Этот переводчик может помочь понять, что президент рассказал или пообещал Путину от нашего имени», – написала в своем Twitter сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин.

Член палаты представителей США Билл Паскрел обратился с аналогичной просьбой к комиссии по надзору, отметив, что необходимо узнать, о чем говорили лидеры двух стран с глазу на глаз, учитывая уступки, на которые пошел Трамп. Паскрел, как сообщает The Hill, назвал имя переводчицы — Марина Гросс. Она, по данным американских СМИ, долгое время работает с Госдепом, например, сопровождая первых лиц на Олимпиаду в Сочи или на переговоры в Москву.