К «крымским санкциям» Евросоюза присоединились пять стран: от Албании до Украины

Албания, Норвегия, Черногория, Грузия и Украина присоединились к санкциям, введенным Евросоюзом в отношении Крыма. Об этом говорится в сообщении Европейского совета, опубликованном вечером 18 июля.

ЕС принял решение продлить санкции, а пять стран, не входящих пока в союз, поддержали это решение. Санкции продлены до 23 июня 2019 года.

«Эти страны обеспечат соответствие их национальной политики решению Совета. Европейский союз обращает внимание на принятые ими на себя обязательства и приветствует их», — заявили в Европейском совете.

Отметим, сейчас из пяти стран, присоединившихся к санкциям, только две являются кандидатами на членство в ЕС — Албания и Черногория. Норвегия не является страной ЕС, однако при этом входит в Шенгенскую зону и Европейскую ассоциацию свободной торговли. Грузия и Украина давно говорят о своем желании присоединиться к ЕС, однако официального статуса кандидатов до сих пор не получили.