Задержанных на акции против пенсионной реформы два часа возят по городу. Их преследует депутат Вишневский

Девятерых задержанных на акции против повышения пенсионного возраста до сих пор возят по городу в автозаке. Об этом «Фонтанке» вечером 18 июля сообщил депутат Борис Вишневский.

«Из 76-го отдела сейчас отпускают несовершеннолетних с родителями. Остальных троих обещают отпустить после составления протоколов. Гоняемся за автозаком с ещё девятью задержанными (9, а не 11, уточнили). В одном месте их догнали и передали воду», – сообщил депутат.

скриншот сообщения телеграм-канала "Протестный Петербург"

Напомним, что в Петербурге 18 июля прошла несанкционированная акция против повышения пенсионного возраста. На ней были задержаны не менее 14 человек.