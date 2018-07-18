Суд Вашингтона оставил Марию Бутину под стражей, ей отказано в залоге

Окружной суд округа Колумбия в Вашингтоне вынес постановление об отказе в освобождении гражданки России Марии Бутиной под залог. Она останется под стражей на время рассмотрения уголовного дела о деятельности иностранного агента и сговоре против США.

Как постановил 18 июля суд, Бутина при отсутствии социальных связей на территории Соединенных Штатов, под тяжестью обвинений, предусматривающих 15-летний срок лишения свободы, и с учетом собранных доказательств не может рассчитывать на меру пресечения в виде залога. Об этом просила защита бывшей руководительницы организации «Право на оружие».

Об аресте на время судебного процесса просила прокуратура. Сегодня присяжным предоставили дополнительные материалы обвинения, в том числе информацию ФБР о том, что Бутину спонсировал российский олигарх с состоянием, по версии Forbes, 1,2 млрд долларов, она постоянно держала связь с ФСБ в период пребывания в США и контактировала с российским дипломатом, фактически являвшимся сотрудником разведки.

Бутина обвиняется в деятельности иноагента с 2015 по 2017 годы с целью продвижения интересов России в США. По версии ФБР, она предлагала секс в обмен на должности в американских организациях.

Мария Бутина работала помощником зампреда Центробанка РФ Александра Торшина. В ее деле о сговоре против США фигурирует неназванное лицо, по всем признакам подходящее под описание банковского функционера.