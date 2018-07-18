Трамп: США – больше не мишень для России

Американский президент не верит в то, что Россия продолжает вмешиваться в дела его страны. Лаконичное "нет" ответил Дональд Трамп на пресс-конференции 18 июля, когда его спросили, остается ли США мишенью для России. Он опроверг то, что российская сторона может влиять на волеизъявление американцев. Об этом сообщает Reuters.

Вопрос вмешательства России в президентские выборы 2016 года, которые и сделали Трампа президентом, преследует его все время с того момента, когда он занял кабинет в Белом доме. Во время встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп попытался опровергнуть доводы оппозиции и спецслужб о российском влиянии на избирательный процесс, заявив, что не знает, зачем Россия будет это делать. На следующий день он сказал, что оговорился и имел в виду, что "он не видит, почему бы российским властям этого не сделать". Трамп подчеркнул, что всерьез воспринимает доводы американских спецслужб о вмешательстве в выборы после того, как его обвинили в том, что он верит в этом вопросе Путину, а не ФБР.

Владимир Путин, в свою очередь, на встрече в Хельсинки заверил, что Россия не имеет отношения к давлению на выборы, и подчеркнул, что обвинения о вмешательстве в выборы в адрес компании «Конкорд» Евгения Пригожина и ее сотрудников не имеют оснований. Президент России также напомнил, что Пригожин – частное лицо. Что касается недавно предъявленных обвинений 12-ти офицерам ГРУ, то Путин предложил предоставить американским правоохранительным органам доступ к подозреваемым. Правда, только в России. В ответ же американцы должны допустить российских коллег к допросу Уильяма Браудера по делу Hermitage Capital (отметим, Браудер является гражданином Великобритании).