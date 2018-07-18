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Власть
18.07.2018 22:18
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Трамп: США – больше не мишень для России

Американский президент не верит в то, что Россия продолжает вмешиваться в дела его страны. Лаконичное "нет" ответил Дональд Трамп на пресс-конференции 18 июля, когда его спросили, остается ли США мишенью для России. Он опроверг то, что российская сторона может влиять на волеизъявление американцев. Об этом сообщает Reuters.

Вопрос вмешательства России в президентские выборы 2016 года, которые и сделали Трампа президентом, преследует его все время с того момента, когда он занял кабинет в Белом доме. Во время встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп попытался опровергнуть доводы оппозиции и спецслужб о российском влиянии на избирательный процесс, заявив, что не знает, зачем Россия будет это делать. На следующий день он сказал, что оговорился и имел в виду, что "он не видит, почему бы российским властям этого не сделать". Трамп подчеркнул, что всерьез воспринимает доводы американских спецслужб о вмешательстве в выборы после того, как его обвинили в том, что он верит в этом вопросе Путину, а не ФБР.

Владимир Путин, в свою очередь, на встрече в Хельсинки заверил, что Россия не имеет отношения к давлению на выборы, и подчеркнул, что обвинения о вмешательстве в выборы в адрес компании «Конкорд» Евгения Пригожина и ее сотрудников не имеют оснований. Президент России также напомнил, что Пригожин – частное лицо. Что касается недавно предъявленных обвинений 12-ти офицерам ГРУ, то Путин предложил предоставить американским правоохранительным органам доступ к подозреваемым. Правда, только в России. В ответ же американцы должны допустить российских коллег к допросу Уильяма Браудера по делу Hermitage Capital (отметим, Браудер является гражданином Великобритании).

Справка:

Напомним, 13 июля было предъявлено обвинение двенадцати офицерам ГРУ Минобороны во вмешательстве в выборы США. Ключевым фигурантом назван 51-летний полковник Виктор Нетыкшо, который с января 2013 по январь 2018 года возглавлял 85-й главный центр специальной службы ГРУ. Он расположен в Москве на Комсомольском проспекте.

Смысл киберопераций ГРУ, по версии Минюста США, заключался в хищении и публикации документов Демпартии для вмешательства в президентские выборы. Факт утечки и содержание файлов должны были существенно снизить рейтинг Хиллари Клинтон.

Как считает обвинение, офицеры Минобороны причастны к разработке вредоносного ПО, которое внедрялось в компьютеры Нацкомитета Демпартии (DNC) и комитета Демпартии по выборам в Конгресс (DCCC), и хищению десятков тысяч файлов. Для фишинговой рассылки вирусов и публикации документов грушники, как следует из обвинительного акта, использовали оформленный на вымышленное имя биткоин-кошелек. С него оплачивалась аренда серверов по всему миру, в том числе установленный в Малайзии и использованный для создания dcleaks.com - на нем размещались похищенные документы.

По версии обвинения, сотрудники ГРУ отводили подозрения от России. Им принадлежит создание образа румынского хакера-одиночки Guccifer 2.0, который брал на себя ответственность за взлом сетей Нацкомитета Демпартии США. На самом деле, как указано в подписанном спецпрокурором Минюста Робертом Мюллером обвинительном заключении, сайт Guccifer 2.0 зарегистрирован с сервера, используемого 85-м центром спецслужбы ГРУ.

Кроме Нетыкшо, во вмешательстве в выборы обвинены Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

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