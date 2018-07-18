Проект «Сфера» по созданию «космического Интернета» получил поддержку Путина. На орбиту отправятся 640 спутников

Президент России Владимир Путин согласился выделить проект «Сфера» по созданию глобальной системы спутникового Интернета в отдельную федеральную целевую программу. Как пишут 18 июля «Ведомости», об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что суть проекта — в объединении гражданских и военных спутников для зондирования Земли и обеспечения всей территории России Интернетом.

«Сегодня у России десятки гражданских спутников и десятки спутников оборонного значения, а нам нужно 640 спутников, которые создадут оптимальную группировку для дистанционного зондирования земли, обеспечения прекрасной дистанционной связью территории всей нашей страны. По сути дела, это пересмотр подходов к формированию нашей орбитальной группировки. Страна наша — самая большая по территории, есть труднодоступные места — физически не напасешься оптоволокна и линий электропередач. Космос в России позволит связать страну», — заявил Рогозин.

При этом глава «Роскосмоса» не назвал сумму, в которую бюджету обойдется «Сфера». Старт проекта запланирован на 2022 год. Причем запускать все 640 спутников нужно за короткий срок. Для серийного производства такого количества устройств нужны новые фабрики, подчеркнул Рогозин. Кроме того, «Сфера» должна сформировать долгосрочный заказ на ракеты «Ангара» – это позволит загрузить Омский завод и решить финансовые проблемы Центра Хруничева.

Напомним, о проекте «Сфера» Владимир Путин заявил впервые во время своей прямой линии 7 июня. Тогда он назвал его «прорывным». Сегодня Путин поручил запустить все 640 спутников в период с 2022 по 2028 годы.