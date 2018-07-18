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Происшествия
18.07.2018 21:26
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Движение электричек по направлению Луга-Петербург парализовано

Движение пригородных поездов по направлению к Луге и обратно в Петербург вечером 18 июля остановлено.

Как рассказали «Фонтанке» в ОЖД, причиной задержек в движении состава стало повреждение четырех токоприемников. Примерно в 19:00 на перегоне Строганово – Мшинская был остановлен электропоезд №6125 сообщением Санкт-Петербург – Луга. Когда неполадки будут устранены – пока неизвестно. На месте работают специалисты, чтобы восстановить движение пригородных электричек. Сейчас время задержки составляет от часа до полутора часов.

Причины произошедшего выясняются, однако, по словам очевидцев, виной всему стала гроза – якобы в электричку попала молния.

 

 

 

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