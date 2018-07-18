ФБР: Мария Бутина пыталась лоббировать интересы России через постель

Минюст США предоставил в суд округа Колумбия дополнительные документы, собранные Федеральным бюро расследований на гражданку России Марию Бутину. В них утверждается, что помощница нынешнего зампреда ЦБ Александра Торшина, обвиняемая в деятельности иностранного агента, предлагала секс за должности в американских организациях.

Как следует из опубликованного судом 18 июля ходатайства прокуратуры об аресте 29-летней Бутиной, приехавшая в Штаты по студенческой визе обвиняемая находилась в постоянном контакте с сотрудниками Федеральной службы безопасности, пользовалась финансовой поддержкой российского олигарха, которого называла «спонсором», и искала сексуальные связи для получения должностей в организациях.

Судя по ходатайству, Бутина не только предоставляла информацию на родину, но встречалась с российским дипломатом, который фактически был офицером разведки.

Прокуратура настаивает на содержании Бутиной под арестом, так как, по ее мнению, высок риск побега.

«На это указывает характер обвинений, ее обманное поведение, тяжесть возможного наказания, убедительные доказательства вины, обширные внешние связи и отсутствие у нее каких-либо значимых связей с США», – говорится в судебных документах.

Посольство России в США 18 июля пожаловалось на отсутствие официальной информации со стороны американских властей о судьбе Бутиной.

Гражданка России обвиняется в сговоре против США и работе в качестве иностранного агента с 2015 года. Совокупная санкция по двум статьям – до 15 лет лишения свободы.

Защита Марии Бутиной утверждает, что преступления в ее действиях нет, она просто хотела устроить дружеский ужин с участием американцев и россиян.

По версии обвинения, Бутина с 2015 по 2017 годы работала в США «по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом парламента РФ и затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке РФ».