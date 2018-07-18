В Петербурге задержаны 10 противников пенсионной реформы. Движение на Невском затрудненно

Сотрудники полиции и Росгвардии пытаются остановить несанкционированное протестное шествие по Невскому проспекту, участники которого недовольны предстоящим повышением пенсионного возраста.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», около 19.30 среды, 18 июля, чуть больше сотни горожан начали марш по главной магистрали Петербурга от Малой Садовой в сторону Исаакиевской площади. В руках у марширующих красные карточки – футбольный символ удаления с поля за грубую игру.

Сотрудники полиции дали протестующим дойти до канала Грибоедова, у станции метро «Невский проспект» их взяли в кольцо и начали точечно задерживать. По состоянию на 19.50, в автобусы поместили примерно 10 человек, в том числе одного из организаторов шествия — Ивана Овсянникова.

Из-за акции протеста и противодействия ей сотрудниками полиции движение по Невскому проспекту затрудненно.