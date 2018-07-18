«Фонтанка» за 60 секунд — 18 июля

Необычного петербургского миллиардера Максима Яковлева неизвестные похитители оценили в 200 млн рублей. Деятельность Яковлева разнообразна. Например, он организовал коммерческую секту в Корее. Но похитили его не за это.

На внешних островах Финского залива могут погаснуть маяки. Причина отнюдь не романтическая. Просто кто-то вовремя не заключил договор на обслуживание дизельных электроустановок.

Не по закону, так хотя бы по совести. Летние кафе в Петербурге отвоевывают себе земли трубой и доской.

Судья Владислав Безбородов, которого официально второй год называют лучшим футбольным судьей России, а за глаза — самым коррумпированным редиской, объясняет, почему до сих пор не взялся за вилы.

Верховный суд РФ отменил приговор по делу о неповиновении протестующей Ирины Юргилевич сотрудникам полиции. Потому что это было не неповиновение, а «нарушение установленного порядка проведения собрания».

Станцию метро «Беговая» достраивают по ночам. А может, секретный бункер роют.

Подземный переход на Удельной думает, что он — бассейн. Лечить пограничное расстройство сооружения собираются в Москве. Местным жителям, наверное, пора запасаться резиновыми шапочками.

А в зоопарке животных от жары спасают "ледяными тортами". Не жизнь, а малина. Небо, правда, в клеточку, а соседи — в полосочку.