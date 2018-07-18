«Фром май харт» получил достойную оценку. Путин персонально поблагодарил Мутко за проведение чемпионата мира

Президент России отметил заслугу бывшего министра спорта в подготовке и проведении российского мундиаля – от «лет ми спик фром май харт» до «грандиозного события».

«Виталий Леонтьевич [Мутко], вам хочу слова благодарности сказать. Вы сейчас не занимаетесь напрямую этой работой, но всем хорошо известно, что вы были в начале этого пути, очень многое сделали для подготовки этого чемпионата», – цитирует Владимира Путина 18 июля РБК.

При этом президент России констатировал, что «праздник действительно получился» и стал «грандиозным событием».

Напомним, что Виталий Мутко занимал должность министра спорта, туризма и молодёжной политики с 2008-го по 2012 год, а в следующем правительстве Дмитрия Медведева он вновь возглавил ведомство на следующие четыре года. В 2010-м Россию выбрали хозяйкой мундиаля, а российского министра спорта запомнили по его выступлению на презентации России. Именно тогда Мутко произнес знаменитое «Лет ми спик фром май харт».

Президент Владимир Путин позже рассказал, что подарил Мутко англо-русский разговорник. Еще до начала мундиаля Россию критиковали за якобы имевшую место коррупцию — и тут чиновнику снова удалось блеснуть своими познаниями в иностранных языках. В одном из своих комментариев на английском министр отметил, что во время подготовки замечено «ноу криминалити». С октября 2016 года бывший министр спорта занимает пост заместителя председателя правительства РФ. В этой должности он продолжал заниматься спортом, однако в конце 2017-го Мутко отошел от подготовки чемпионата мира из-за требований FIFA – организации не нравилось, что чиновник ассоциируется с допинговым скандалом на Олимпиаде. В обновленном правительстве Мутко снова занял пост вице-премьера, но теперь он отвечает не за спорт, а за строительство.