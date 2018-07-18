Полтавченко разрешил предоставлять землю без торгов под проекты дороже 15 млрд рублей

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 18 июля подписал поправки, предполагающие льготы для особо масштабных инвестпроектов с минимальным объемом инвестиций 15 млрд руб. Ранее документ был принят местным парламентом, куда его внес на рассмотрение сам Полтавченко.

Согласно изменениям, которые вступят в силу через 10 дней со дня подписания, земельные участки для масштабных инвестпроектов будут предоставляться без проведения торгов, под целевое использование, но при том условии, что впоследствии объект перейдет в собственность города. При этом реализация такого проекта также предполагает строительство жилых зданий и объектов общественного использования и отдыха на смежных участках земли.

По сути, закон направлен на то, чтобы поддержать экономически не эффективные стройки за счет возведения высокодоходной недвижимости на смежных территориях. Ранее законопроект нарвался на шквал критики со стороны некоторых петербургских парламентариев.

Одним из объектов, которые могут подпадать под действие этого закона, является СКК «Петербургский», который нуждается в реконструкции. Смольный и ХК СКА будут реконструировать комплекс на условиях государственно-частного партнерства. Ранее сообщалось, что работы могут обойтись хоккейному клубу в сумму от 1 до 2,2 млрд руб. При этом итоговая вместимость стадиона составит 20 тысяч зрителей. Девелопмент прилегающей территории, на которой можно построить до 70 тыс. кв. м недвижимости, может обойтись еще в 4–5 млрд руб. Отметим, что вместимость в 20 тысяч зрителей сделает СКК крупнейшей ледовой ареной в Европе, и, таким образом, петербургская площадка обгонит по этому показателю кельнскую Lanxess Arena, рассчитанную на 18,5 тыс. зрителей.