«Обновлённая икона» Audi TT: найди десять отличий

Audi объявила о том, что обновляет свою «икону стиля» — спорткупе Audi TT. Согласно опубликованному 18 июля пресс-релизу, новая TT отличается «более спортивным и изысканным дизайном, более мощными двигателями и расширенным набором стандартного оборудования».

Как это часто бывает с «иконами стиля», найти различия с предыдущей версией сможет лишь намётанный глаз. И правда: менять «иконы» надо крайне осторожно. А то получится как с New Beetle — ни уму, ни сердцу.

Самым «заметным» отличием во внешнем виде Audi TT можно с натяжкой назвать новую решётку радиатора – «трёхмерную» – и изменённые воздухозаборники по бокам. «Динамические» поворотники, опциональные светодиодные фары, дополнительный ещё более «спортивный» обвес — всё это косметические изменения, призванные «добавить шарма» уже хорошо известному облику.

Новый TT «в стандарте» идёт на 17-дюймовых колесах, в более дорогих комплектациях дополнительно предлагаются и 18, и 19, и даже 20-дюймовые колеса, которые на таком компактном автомобиле смотрятся просто гигантскими. Дополняют «косметические изменения» три новых цвета кузова: синий, оранжевый и турбосиний (только S-линия).

Что касается «внутренностей», пока Audi отделывается общими фразами, типа «для нового TT Audi имеет ряд бензиновых двигателей с различными уровнями производительности», однако известно, что предлагаться эти двигатели будут либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. В обоих случаях вряд ли кто-то сможет пожаловаться на плохую динамику спорт-купе от Audi.

Audi TT была представлена публике 20 лет назад — в 1998 году. Автомобиль с самого начала частично, а затем полностью производился на заводах в Венгрии, в городе Дьёр. Нынешнее поколение Audi TT уже третье, и объявленное обновление — это «фейстлифт» с частичными усовершенствованиями по «начинке». Все поколения ТТ выпускались в двух вариантах — закрытом и формально четырёхместном купе (попробовали бы вы залезть на весьма условные задние сиденья!) и открытом двухместном родстере.