150 человек на Малой Садовой показали красные карточки пенсионной реформе
На Малой Садовой начался несанкционированный митинг против пенсионной реформы. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», на акцию собралось около 150 человек.
В 19 часов участники мероприятия подняли вверх красные карточки. По их словам, таким образом они выражают протест повышению пенсионного возраста.
На Невском проспекте рядом с проведением акции стоит несколько полицейских автобусов. Участники митинга начали шествие по Малой Садовой улице в сторону Манежной площади. Пройти маршем по Невскому проспекту им не дали сотрудники Росгвардии.
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Справка:
Премьер Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста 14 июня. По предложению правительства, пенсионный возраст в стране начнут поэтапно повышать с 2019 года — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.
Этот законопроект вызвал в обществе недовольство: по всей стране начались митинги.
Накануне Смольный согласовал КПРФ митинг против реформы в Петербурге. Его планируется провести 28 июля на площади Ленина.