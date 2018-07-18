150 человек на Малой Садовой показали красные карточки пенсионной реформе

На Малой Садовой начался несанкционированный митинг против пенсионной реформы. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», на акцию собралось около 150 человек.

В 19 часов участники мероприятия подняли вверх красные карточки. По их словам, таким образом они выражают протест повышению пенсионного возраста.

На Невском проспекте рядом с проведением акции стоит несколько полицейских автобусов. Участники митинга начали шествие по Малой Садовой улице в сторону Манежной площади. Пройти маршем по Невскому проспекту им не дали сотрудники Росгвардии.