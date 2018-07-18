На севере КАД пробка из-за дорожных работ. На ночь закроют два съезда и введут реверс в тоннеле

На КАД вечером 18 июля активно идут дорожные работы. На севере они спровоцировали многокилометровую пробку.

По данным одноимённого сервиса «Яндекса», в пробке длиной 7,7 километра на внутреннем кольце от Горского до Выборгского шоссе можно потерять 29 минут, что на 20 минут больше обычного.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на своём сайте, сегодня, 18 июля, на участке между Приморским шоссе и проспектом Энгельса ведётся уборка: очистка радиусов и оголовков водоотводных лотков, мойка разделительной полосы. При необходимости одну полосу закрывают.

К тому же на участке от ЗСД до проспекта Энгельса ЗАО «ВАД» продолжает работы с ограничением движения: там устроен временный объезд через разделительную полосу с закрытием второй полосы. Напомним, проезжую часть на этом участке собираются расширять до шести полос.

Также сохраняется пробка на дамбе, где меняют асфальт.

Кроме того, предстоящей ночью, с 22:00 18 июля до 6:00 19 июля, будут закрыты два съезда: с Предпортовой улицы на внешнее кольцо и Дачный проспект. Причина – работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

В Токсовском тоннеле в ночь с 18 на 19 июля, с 00:00 до 6:00, введут реверсивное движение с ручным регулированием. ООО «Карст» выполняет там работы по ремонту тоннеля, которые должны завершиться 1 декабря 2018 года, напоминает Упрдор.