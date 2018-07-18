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Петербургский суд защитил Крымский мост от недобросовестного подрядчика

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал ООО «Крымсетьэнергопроект» выплатить петербургской  АО «Ленпромтранспроект» 22 млн рублей. Решение было опубликовано на сайте суда.

Как говорится в документе, «Ленпромтранспроект» заказал у «Крымсетьэнергопроекта» проведение инженерных изысканий железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив. За это подрядчику заплатили 40,5 млн рублей. На основании представленных инженерно-геологических изысканий заказчик разработал проектную документацию на строительство железнодорожных подходов. Строительно-монтажную документацию поручили разработать ООО «Стройгазмонтаж». Эта компания, в свою очередь, обратилась к «Транспроекту». И только сотрудники последней организации обнаружили разночтения инженерно-геологических изысканий, выполненных на стадии подготовки проектной документации, и реального положения вещей. Для проверки были привлечены еще три независимые лаборатории. После бурения четырех скважин они пришли к выводам, отличным от тех, которые сделал «Крымсетьэнергопроект»: «...глина не может быть использована для отсыпки земляного полотна». Дополнительные изыскательные работы пришлось заказывать у  компании «Кавгипротранс». На основании этого заказчик потребовал возместить ему 20 млн рублей убытков и наложить на 2 млн рублей штрафные санкции на «Крымсетьэнергопроект». 

Ранее СМИ сообщали, что из-за ошибок в проекте строительства транспортных подходов к Крымскому мосту бюджет может понести потери в 3 млрд рублей. Бизнесмены объясняли неточности в документации тем, что проект начинал готовиться, когда на полуострове только задумались «об адаптации к российскому законодательству и нормативным актам».

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