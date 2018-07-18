Бабушки-старушки в бегах от пенсионной реформы: как госСМИ готовят россиян к принятию

Быть работающим пенсионером модно и легко. Просто водите по 80 экскурсий в месяц или тренируйте будущего Александра Головина. В свободное время катайтесь на лыжах и играйте с внуками. А когда вас попросят из квартиры собственные дети - езжайте с подругами на старой «Волге» по России.

@PressFoto/Paul_Prescott

«Фонтанка» посмотрела на старость сквозь призму федеральных каналов.

19 июля в первом чтении Госдума рассмотрела решение о повышении пенсионного возраста. В последние дни через госканалы работала тяжелая артиллерия — по несколько раз в день зрителям рассказывали истории работающих пенсионеров, обещали золотые горы индексации.

При принятии законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении депутатам Госдумы, как писала «Фонтанка», обозначили границы дозволенной критики. Не советовали покушаться на отдельные персоналии, а главное, президента. На федеральных каналах и без этой рекомендации критика вряд ли появилась бы. Но в последние дни перед заседанием саму пенсионную реформу в эфирах и в сообщениях информагентств начали действительно называть не реформой, а «пенсионными изменениями» или «изменениями в пенсионном законодательстве». Из персоналий на экранах остались только федеральные чиновники и сами пенсионеры, которые бесконечно радуются новому этапу жизни и открывают для себя новое. Главные темы — пенсии будут выше, всех переподготовят, а серые зарплаты — зло.

Личные истории

Большая часть анонса заседания Госдумы от Первого канала была посвящена не тому, что депутаты, рассматривая реформу, «уже на старте будут опираться на мнение регионов» (чьи парламенты в основном представлены «Единой Россией»), а сразу целой подборке персональных историй.

«Когда стукнуло 60, он сказал: «Поработаю еще маленько». И это «маленько» растянулось уже на 7 лет, – говорит ведущий Первого канала с экрана. – Ветеран труда Александр Сабитов берет не только харизмой. Он – универсальный токарь, один такой на весь уральский завод: изготовит свой ключ к любому сердцу и станку, чтобы с конвейера сходили трамвайные вагоны, на которых мы ездим».

В «Российской газете» рассказывается о приморской пенсионерке Ирине Малеевой, которая в 63 года трудится в издательском бизнесе и чувствует себя прекрасно: общается с внуками, катается на лыжах зимой, а летом отправляется с компанией друзей на острова залива Петра Великого. Следом на «России-24» — сюжет про москвичку, которая до пенсии работала в рекламном отделе, а теперь водит по 80 экскурсий в день и довольна, что нужна на пенсии. Помогает внукам.

А на «России-1» берут интервью у пенсионера из Кемеровской области — первого тренера Александра Головина, самого молодого футболиста российской сборной по футболу. «Когда каждый мальчишка хочет быть таким, как Саша, кому, как не 63-летнему наставнику, раскрывать новые футбольные таланты?» – удивляются ведущие.

«Повара, медсестры, охранники, бухгалтеры, операторы ЭВМ, бульдозеристы, операторы котельной, помощники воспитателя – эти специальности наиболее популярны. И работодатели без проблем берут на такие вакансии сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста», – пишут в «РГ».

Видео: Первый канал

Переподготовка

Отдельная тема — обучение пенсионеров новым специальностям. На НТВ, накануне первого чтения законопроекта, вышел сюжет «Снова за парту». «Сразу в нескольких городах растет популярность курсов самозанятости для пенсионеров. Они вновь садятся за парты, чтобы освоить новые профессии: стать ландшафтными дизайнерами, модельерами или даже блогерами», – отмечает ведущий.

Но сразу оговаривается, что для многих это вообще первое знакомство с телефонами, у которых нет кнопок. Поэтому зачастую приходится начинать с азов, а сама программа рассчитана только до ноября.

На Первом канале похожий сюжет про переподготовку сделали в нижегородском центре занятости. На кадрах за одной партой в классе программистов сидят молодые ребята и пенсионер Михаил Пыхтин. Вчерашний руководитель с двумя дипломами вместо заслуженного отдыха углубляет знания в новой для себя области. И говорит честно: «Позже 50 лет устроиться очень тяжело, тем более с руководящих постов». Тем не менее ведущий резюмирует – «в ближайшие годы люди старшего поколения станут серьезным ресурсом для развития экономики».

Правительство о вас думает

Личные истории пенсионеров перебиваются министрами, которые, как складывается впечатление, день и ночь взвешивают плюсы и минусы пенсионной реформы. Но аргументация идет без четких цифр, из серии мы спрашивали — нам подтвердили.

«Когда до первого чтения в Госдуме осталось всего двое суток, в профильных комитетах жарко. Министр труда Топилин даже поправляет галстук, – говорит ведущий «Первого канала». – Правительство приводит депутатам расчеты: уже в следующем году — индексация 7 процентов. Получается плюс тысяча рублей, это в среднем. И дальше — по нарастающей, каждый год. Некоторые депутаты усомнились: где гарантия? Но вот оценка Общественной палаты: утром были в Пенсионном фонде, там подтвердили».

На «России-1» выступает вице-премьер Татьяна Голикова, говорит, что в пенсионной реформе главное — увеличение выплат! Уже в следующем году пенсии вырастут на 12%. А к 2024 году их размер достигнет 20 тысяч рублей!

Серая зарплата – зло

На всех каналах есть материалы, посвященные борьбе с зарплатой в конвертах. Характерный пример на Первом – «Зарплата в конверте? Не предлагать!», сюжет подается через личную историю. Некий Денис Иванов грустным голосом и скрывая лицо рассказывает, что он получает зарплату в конверте. И не может из-за этого взять ипотеку на новую квартиру — не дают справки для банка.

«Не будет у Дениса и хорошей пенсии! – радостно констатирует на 20 секунде сюжета диктор. – Ведь три года, что он работает администратором, не войдут в трудовой стаж — зарплата-то черная, работодатель ни копейки не отчисляет в Пенсионный фонд. Тех, кто работает по этой схеме, уже 15 млн человек — все они останутся без достойной пенсии».

На пенсии — в кругосветку

Финальным аккордом стала премьера 16 июля на Первом канале комедийной мелодрамы «Старушки в бегах» – о побеге трех подруг от взрослых детей и рутины пенсии.

По сюжету, все они живут с выросшими, но не повзрослевшими детьми. Дети планомерно выживают своих мам из их собственных квартир – «сначала спасал юмор, но шутки переросли в привычное бытовое хамство. Что делать, если каждое утро начинается со скандала?». Решение находится неожиданно – «подруги готовы влюбиться, посмотреть страну, начать наконец получать от жизни удовольствие, а не уроки!». К счастью, у одной из подруг есть старая «Волга», и они отправляются в поездку по России. Показывать сериал будут ежедневно по будням после программы «Время».

Идеальный образ будущей реформы несколько развеивается, если почитать публикации «Фонтанки». Например, интервью бывшего министра труда и соцразвития России Оксаны Дмитриевой, которая прямо сказала, что от повышения пенсионного возраста и реформы накопительной пенсии первым пострадает поколение, которое начинало трудовую биографию в конце 1980-х и начале 1990-х. Но на ТВ её выступления не показали.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»