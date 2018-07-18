18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +24
$ 63.27р
73.48р
14:18 19.07.2018
Расширенный поиск
Срочно

Госдума сказала «да». Закон о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении

Общество
19.07.2018 13:26
Печать

Бабушки-старушки в бегах от пенсионной реформы: как госСМИ готовят россиян к принятию

Быть работающим пенсионером модно и легко. Просто водите по 80 экскурсий в месяц или тренируйте будущего Александра Головина. В свободное время катайтесь на лыжах и играйте с внуками. А когда вас попросят из квартиры собственные дети - езжайте с подругами на старой «Волге» по России.

Бабушки-старушки в бегах от пенсионной реформы: как госСМИ готовят россиян к принятию

@PressFoto/Paul_Prescott

«Фонтанка» посмотрела на старость сквозь призму федеральных каналов.

19 июля в первом чтении Госдума рассмотрела решение о повышении пенсионного возраста. В последние дни через госканалы работала тяжелая артиллерия — по несколько раз в день зрителям рассказывали истории работающих пенсионеров, обещали золотые горы индексации.

При принятии законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении депутатам Госдумы, как писала «Фонтанка», обозначили границы дозволенной критики. Не советовали покушаться на отдельные персоналии, а главное, президента. На федеральных каналах и без этой рекомендации критика вряд ли появилась бы. Но в последние дни перед заседанием саму пенсионную реформу в эфирах и в сообщениях информагентств начали действительно называть не реформой, а «пенсионными изменениями» или «изменениями в пенсионном законодательстве». Из персоналий на экранах остались только федеральные чиновники и сами пенсионеры, которые бесконечно радуются новому этапу жизни и открывают для себя новое. Главные темы — пенсии будут выше, всех переподготовят, а серые зарплаты — зло.

Личные истории

Большая часть анонса заседания Госдумы от Первого канала была посвящена не тому, что депутаты, рассматривая реформу, «уже на старте будут опираться на мнение регионов» (чьи парламенты в основном представлены «Единой Россией»), а сразу целой подборке персональных историй.  

«Когда стукнуло 60, он сказал: «Поработаю еще маленько». И это «маленько» растянулось уже на 7 лет, – говорит ведущий Первого канала с экрана. – Ветеран труда Александр Сабитов берет не только харизмой. Он – универсальный токарь, один такой на весь уральский завод: изготовит свой ключ к любому сердцу и станку, чтобы с конвейера сходили трамвайные вагоны, на которых мы ездим».

В «Российской газете» рассказывается о приморской пенсионерке Ирине Малеевой, которая в 63 года трудится в издательском бизнесе и чувствует себя прекрасно: общается с внуками, катается на лыжах зимой, а летом отправляется с компанией друзей на острова залива Петра Великого. Следом на «России-24» — сюжет про москвичку, которая до пенсии работала в рекламном отделе, а теперь водит по 80 экскурсий в день и довольна, что нужна на пенсии. Помогает внукам.

А на «России-1» берут интервью у пенсионера из Кемеровской области — первого тренера Александра Головина, самого молодого футболиста российской сборной по футболу. «Когда каждый мальчишка хочет быть таким, как Саша, кому, как не 63-летнему наставнику, раскрывать новые футбольные таланты?» – удивляются ведущие.

«Повара, медсестры, охранники, бухгалтеры, операторы ЭВМ, бульдозеристы, операторы котельной, помощники воспитателя – эти специальности наиболее популярны. И работодатели без проблем берут на такие вакансии сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста», – пишут в «РГ».

Видео: Первый канал

Переподготовка

Отдельная тема — обучение пенсионеров новым специальностям. На НТВ, накануне первого чтения законопроекта, вышел сюжет «Снова за парту». «Сразу в нескольких городах растет популярность курсов самозанятости для пенсионеров. Они вновь садятся за парты, чтобы освоить новые профессии: стать ландшафтными дизайнерами, модельерами или даже блогерами», – отмечает ведущий.

Но сразу оговаривается, что для многих это вообще первое знакомство с телефонами, у которых нет кнопок. Поэтому зачастую приходится начинать с азов, а сама программа рассчитана только до ноября. 

На Первом канале похожий сюжет про переподготовку сделали в нижегородском центре занятости. На кадрах за одной партой в классе программистов сидят молодые ребята и пенсионер Михаил Пыхтин. Вчерашний руководитель с двумя дипломами вместо заслуженного отдыха углубляет знания в новой для себя области. И говорит честно: «Позже 50 лет устроиться очень тяжело, тем более с руководящих постов». Тем не менее ведущий резюмирует – «в ближайшие годы люди старшего поколения станут серьезным ресурсом для развития экономики».

Правительство о вас думает

Личные истории пенсионеров перебиваются министрами, которые, как складывается впечатление, день и ночь взвешивают плюсы и минусы пенсионной реформы. Но аргументация идет без четких цифр, из серии мы спрашивали — нам подтвердили.

«Когда до первого чтения в Госдуме осталось всего двое суток, в профильных комитетах жарко. Министр труда Топилин даже поправляет галстук, – говорит ведущий «Первого канала». – Правительство приводит депутатам расчеты: уже в следующем году — индексация 7 процентов. Получается плюс тысяча рублей, это в среднем. И дальше — по нарастающей, каждый год. Некоторые депутаты усомнились: где гарантия? Но вот оценка Общественной палаты: утром были в Пенсионном фонде, там подтвердили».

На «России-1» выступает вице-премьер Татьяна Голикова, говорит, что в пенсионной реформе главное — увеличение выплат! Уже в следующем году пенсии вырастут на 12%. А к 2024 году их размер достигнет 20 тысяч рублей! 

Серая зарплата  – зло

На всех каналах есть материалы, посвященные борьбе с зарплатой в конвертах. Характерный пример на Первом – «Зарплата в конверте? Не предлагать!», сюжет подается через личную историю. Некий Денис Иванов грустным голосом и скрывая лицо рассказывает, что он получает зарплату в конверте. И не может из-за этого взять ипотеку на новую квартиру — не дают справки для банка. 

«Не будет у Дениса и хорошей пенсии! – радостно констатирует на 20 секунде сюжета диктор. – Ведь три года, что он работает администратором, не войдут в трудовой стаж — зарплата-то черная, работодатель ни копейки не отчисляет в Пенсионный фонд. Тех, кто работает по этой схеме, уже 15 млн человек — все они останутся без достойной пенсии». 

На пенсии — в кругосветку

Финальным аккордом стала премьера 16 июля на Первом канале комедийной мелодрамы  «Старушки в бегах» – о побеге трех подруг от взрослых детей и рутины пенсии. 

По сюжету, все они живут с выросшими, но не повзрослевшими детьми. Дети планомерно выживают своих мам из их собственных квартир – «сначала спасал юмор, но шутки переросли в привычное бытовое хамство. Что делать, если каждое утро начинается со скандала?». Решение находится неожиданно – «подруги готовы влюбиться, посмотреть страну, начать наконец получать от жизни удовольствие, а не уроки!». К счастью, у одной из подруг есть старая «Волга», и они отправляются в поездку по России. Показывать сериал будут ежедневно по будням после программы «Время». 

Идеальный образ будущей реформы несколько развеивается, если почитать публикации «Фонтанки». Например, интервью бывшего министра труда и соцразвития России Оксаны Дмитриевой, которая прямо сказала, что от повышения пенсионного возраста и реформы накопительной пенсии первым пострадает поколение, которое начинало трудовую биографию в конце 1980-х и начале 1990-х. Но на ТВ её выступления не показали. 

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
Setl City
19.07.2018 12:41

Setl City оценила экологическую безопасность своих стройплощадок

Специалисты отдела санитарно-эпидемиологического надзора и экологии Setl City оценили внешний вид и чистоту строительных площадок компании
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
18.07.2018 20:00

ЖК «Образцовый квартал 3» готовят к досрочной сдаче

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» приступили к подготовке документов для ввода ЖК в эксплуатацию
ГК «УНИСТО Петросталь»
18.07.2018 14:52

В ЖК «Чудеса света» благоустраивают внутренние дворы

В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, завершается благоустройство общественного пространства дворов – представители компании-девелопера уже установили детские площадки, проложили тротуарные дорожки и засеяли газон
«Главстрой-СПб»
18.07.2018 13:08

Парковочные места от «Главстрой-СПб» по специальной программе кредитования

Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Панорама 360» в Адмиралтейском районе с привлечением кредитных средств банка «Союз». По условиям совместной программы ставка кредитования составляет от 13,9% годовых
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
18.07.2018 12:48

«Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф»

Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
Ленстройтрест
18.07.2018 12:32

Индивидуальная отделка полюбилась покупателям квартир в новостройках

Эксперты ГК «Ленстройтрест» отмечают укрепление тренда на рынке новостроек – всё больше покупателей стремятся сделать индивидуальный дизайн своей квартиры, поэтому все чаще услуга индивидуальной отделки появляется у тех застройщиков, которые ранее работали только с типовыми вариантами
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
18.07.2018 11:01

«Победа» начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Ижевск

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Бегишево-Ижевск
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.07.2018 15:38

Аэрофлот признан лучшим в Восточной Европе

Аэрофлот награжден международной премией Skytrax World Airline Awards в двух престижных номинациях. Он признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы, а бортовое питание в классе обслуживания премиум-эконом (класс «Комфорт») названо лучшим в мире.
KDV
17.07.2018 13:20

Петербургские сладкоежки уйдут в интернет

Компания KDV, один из крупнейших в стране производителей кондитерских изделий и снеков, запустила свой онлайн-магазин в нашем городе.
Setl City
17.07.2018 12:26

Подведены итоги конкурса на лучшее оформление холлов для нового комплекса Setl City

Профессиональное жюри подвело итоги конкурса «АРТ-КОМПЛЕКС» на лучший проект художественного оформления холлов нового жилого комплекса Setl City, который будет построен в Приморском районе Петербурга.
Группа компаний «ЦДС»
17.07.2018 12:06

Открыты продажи в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка»

Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом квартале бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». На старте продаж стоимость предложения начинается от 3,6 млн руб.
ГК «Эталон»
17.07.2018 11:11

Группа «Эталон» увеличила продажи на 27% в 1 полугодии 2018 г.

Группа «Эталон» объявляет неаудированные операционные результаты за три и шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2018 г., на основе управленческой отчетности Компании.