Приговор «убийце метеоров» вынесут пассажиры: катамаран «Грифон» начнет возить туристов в Петергоф

Петербургские судовладельцы присматриваются к новинкам отечественного кораблестроения, но в их конкуренцию с советским «Метеорами» пока не верят.

Средне-Невский Судостроительный Завод

Катамаран «Грифон», созданный Средне-Невским судостроительным заводом в партнерстве с Роснано, в конце августа начнет курсировать между Петербургом и Петергофом. Его оператором станет «Нева Тревел Компани», рассказал ее исполнительный директор Юрий Набатов. Компания уже провела испытания судна, анонсированного как «убийца метеоров», и готова начать эксплуатацию в боевых условиях. Участники рынка отдают должное смелости коллег, но пока предпочитают модернизированные версии советских «Метеоров» и «Восходов».

Средне-Невский судостроительный завод начал работать над созданием пассажирского катамарана из композитных материалов еще в 2012 году. Проект позиционировался как конкурент традиционных судов на подводных крыльях. Вместимость и дальность плавания у судна выше, чем у «Метеора». Изюминкой проекта стала технология: корпус создан не из металла, а углепластика. Материалы разработали и поставили москвичи – портфельная компания Роснано – «Препрег-СКМ».

В октябре 2017 года состоялась торжественная презентация «Грифона». Тогда вице-губернатор Сергей Мовчан предложил арендовать судно на время чемпионата мира по футболу. Также высказывались идеи использовать его в Крыму и на линии Таллин – Хельсинки. Но быстро найти покупателя не удалось. По словам петербургских судоходных операторов, таких денег — стоимость первого катамарана оценивается в 300 млн рублей – ни у кого из них нет. Смущали и конструктивные особенности — поскольку параметры «Грифона» иные, чем у «Метеоров», пришлось бы переделывать или причалы, или сам корабль. «Со стороны «Нева Тревел Компани» стать оператором судна – это мужественное решение», – прокомментировал генеральный директор компании «Астра Марин» Андрей Кузнецов.

По словам Юрия Набатова, «Грифон» будет курсировать между Северной столицей и Петергофом дважды в день до конца навигации. Время в пути составит 40 минут. Судно сможет перевозить до 150 человек. Компания рассчитывает отработать посадку и высадку пассажиров и понять, насколько новый вид транспорта по душе петербуржцам.

Но о покупке речь по-прежнему не идет. По условиям договора, собственником останется Средне-Невский судостроительный завод, пояснил Юрий Набатов. За использование судна «Нева Тревел Компани» будет платить ему процент от дохода. «Но если тестирование будет успешным и катамаран понравится пассажирам, производство запустят в серию, а мы уже будем думать, как их получить, в кредит, лизинг или аренду», – пояснил он.

На Средне-Невском судостроительном заводе подтвердили, что сотрудничают с «Нева Тревел Компани». Договоренностей с другими заказчиками, которые бы сделали возможным серийное производство, пока нет. «Но есть интерес у партнеров из-за границы – Вьетнама, Китая, Хорватии и Греции», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Советское наследие

Обновление петербургского скоростного флота давно назрело, признают участники рынка. Всего в Северной столице работает около 250 пассажирских судов, сообщили «Фонтанке» в ассоциации их владельцев. По словам участников рынка, самые востребованные для прогулок по рекам и каналам — корабли класса «Мойка» и «Фонтанка», их в городе около 50. По Неве и Финскому заливу курсирует еще около 30 кораблей класса «Нева» и «Москва». Обновление этой части флота идет, хотя и не слишком быстро: 1 – 2 новинки в год, – говорит глава компании «Алые Паруса» Дмитрий Нечаев. В основном это новые теплоходы по старым проектам. Главный поставщик — завод «Рускор» в Новой Ладоге. За последние десять лет он поставил на петербургский рынок 50 судов. Качественно новые катера есть в портфеле «Астра-Марина» – две лодки «Пальмира» с прозрачной крышей, построенные в 2013 году по собственному проекту компании.

Флот на подводных крыльях сравнительно невелик. На линии Петербург – Петергоф и Петербург – Кронштадт работают 23 «Метеора», из которых девять принадлежат компании «Водоходъ», шесть – «Нева Тревел Компани», шесть – «Астра Марин», два «Невской классике». Последняя компания также использует два «Восхода». В основном это корабли 1970 – 1980 годов постройки. Самый новый «Метеор», 1991 года постройки, принадлежащий «Астра Марин», стоит на причале и используется для обучения сотрудников: компания купила его в неисправном состоянии, но поняла, что ремонт будет слишком дорогим. А вот новых судов до недавнего времени было взять негде.

Серийный выпуск «Метеоров» был налажен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А. М. Горького в начале 1960-х годов по проекту ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева. За тридцать лет было построено более 400 теплоходов этой серии, но в 1991 году выпуск прекратился, а в 2007 году линия по производству была демонтирована. Такая же судьба постигла «Восходы», которые производились на судостроительном заводе «Море» в Феодосии.

Сейчас производители обещают возродить проекты. Так, на Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация скоростного пассажирского судна на подводных крыльях нового поколения «Валдай 45Р». Разработчик, тот же АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», позиционирует его как преемника лучших традиций судов на подводных крыльях «Метеор» и «Ракета».

Но, по словам участников рынка, очередь и за ним не выстроилась. «У него маленькая вместимость — 45 мест, а затраты топлива такие же, как у «Метеора», это не рентабельно», – говорит Дмитрий Нечаев. «Валдай 45Р» не может полноценно выходить в залив, добавляет Андрей Кузнецов. «Комета 120М» – другой проект «ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева», производство которого возрождается на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске, – наоборот, не сможет идти по петербургским рекам из-за большой осадки.

«Мы обсуждаем с ЦКБ новые «Метеоры», надеемся, через 2 – 3 года появятся», – говорит Андрей Кузнецов. В «плотном контакте» с разработчиком и «Нева Тревел Компани», говорит Юрий Набатов. В ЦКБ им. Р.Е. Алексеева на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». Не исключено, что речь идет о проекте «Рассвет 120Р». По данным сайта разработчика, это пассажирское скоростное судно на подводных крыльях сможет курсировать по судоходным рекам, пресноводным водохранилищам и озерам в районах с умеренным климатом. Вместимость составит 120 человек.

Желание есть, возможности нет

Но ЦКБ им. Р.Е. Алексеева может столкнуться с той же проблемой, что и Средне-Невский судостроительный завод. По словам участников рынка, жесткая необходимость сию минуту покупать новые корабли отсутствует. Как такового «срока годности» у них нет, так что суда 1970 – 1980 годов постройки при правильном обслуживании пригодны для использования, говорит Андрей Кузнецов. Разве что чем старее судно, тем дороже эксплуатация. «Постоянный ремонт отнимает время и силы», – говорит он.

Но если модернизация старого «Метеора» стоит 10 – 20 млн рублей, то новое судно – 100 – 300 млн. Собственных средств у судоходных компаний нет, а заемное финансирование получить нереально. Город сдает в аренду причалы не более чем на три года. Как правило, договоры перезаключаются с теми же игроками. «Но без длинного договора, который будет гарантией того, что игрок останется на рынке, ни одна кредитная организация денег не даст», – говорит Андрей Кузнецов.

В прошлом году Смольный предложил участникам рынка решение проблемы — создать городскую сеть причалов в центре города, к которой у участников рынка был бы равный доступ, но столкнулся с ожесточенным сопротивлением игроков, не желающих расставаться с пристанями. По словам участников рынка, компромисс так и не был найден. Но в «Нева Тревел Компани» смотрят в будущее с оптимизмом. «Может быть, к тому времени, как начнется производство новых «Метеоров», удастся решить проблему с причалами и взять кредит на 7 – 10 лет», – говорит Юрий Набатов.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»