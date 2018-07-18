Россия не пустила на чемпионат мира по футболу 3000 иностранцев. Глава МВД доложил Путину об итогах мундиаля

Российские власти запретили на время мундиаля въезд в страну более чем 3 тысячам иностранцев. Как пишут «Ведомости», об этом 18 июля рассказал глава МВД Владимир Колокольцев на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Речь идет о гражданах иностранных государств, которые ранее привлекались за правонарушения на спортивных соревнованиях. Информацию о них российским правоохранителям передали из Центра международного полицейского сотрудничества. По мнению Колокольцева, «это сказалось положительно на безопасном проведении ЧМ».

Он уточнил, что безопасность обеспечивали во время чемпионата мира более 100 тысяч сотрудников МВД.

«Полиция действовала вежливо, деликатно, к болельщикам, которые допускали малозначительные правонарушения, применялись меры профилактического характера», – подчеркнул Колокольцев.

По его словам, серьезных правонарушений за время мундиаля не было. Усиленный режим работы для полицейских пока сохраняется, поскольку иностранные фанаты могут оставаться в России по «паспорту болельщика» до 24 июля.

Напомним, во время финального матча ЧМ Франция – Хорватия в столичных «Лужниках» на поле выбежали участники группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму. Свой жест активисты назвали «Милиционер вступает в игру». Позже их приговорили к 15 суткам ареста и запретили посещение стадионов на 3 года. Всего за время финальной игры московская полиция задержала 33 человека. О задержаниях сообщалось и ранее — фанатов наказывали за попытки незаконного проникновения на стадионы, нелегальную перепродажу билетов и многое другое. Кроме того, во время мундиаля полицейские даже сумели задержать в Пулково международных карманников из Перу. Видимо, все эти инциденты серьезными правонарушениями министр Колокольцев не считает.