Многокилометровые пробки на КАД встретились у «паровоза» из четырех автомобилей

Две мощные пробки на КАД – 6,7 километра по внешнему кольцу и 5,5 по внутреннему – встречаются в районе Обухово. Пользователи «Яндекс.Карт» отметили в них несколько ДТП.

Причиной пробки на внешнем кольце, по словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», стала массовая авария – «паровозик». Столкнулись как минимум четыре машины.

Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. За участниками ДТП уже приехали эвакуаторы.