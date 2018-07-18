Решения российских судов оказались под запретом. Роскомнадзор заблокировал сайт «Росправосудие» из-за жалобы жителя Нижегородской области

Сайт «Росправосудие», публикующий решения российских судов, оказался заблокированным из-за жалобы жителя города Кстово, сообщает Медиазона 18 июля.

Мужчина нашел на сайте страницу с вынесенным ему приговором по делу о побоях и обратился с жалобой в Роскомнадзор. В итоге суд города Кстово Нижегородской области признал незаконной публикацию персональных данных заявителя без его согласия и постановил заблокировать страницу с решением. Но в результате пострадал весь ресурс. «Медиазона» сообщает, что как минимум у нескольких провайдеров доступ к «Росправосудию» ограничен.

Роскомнадзор не в первый раз промахивается и блокирует не совсем то, что хотел. К примеру, из-за попыток заблокировать Telegram несколько раз страдали разработчики игр и геймеры. В апреле ассоциация российских разработчиков «Руссофт» потеряла доступ к IP-адресам и понесла финансовые расходы. А в июне РКН не дал россиянам поиграть в World of Warcraft и другие онлайн-игры. В попытках ограничить пользователям доступ к Telegram Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов крупнейших провайдеров, в том числе Amazon и Google.