Четыре человека заживо сгорели на трассе «Волга» в «буханке»

Серию страшных аварий с пожарами продолжает "УАЗ" в Татарстане. Как сообщает 18 июля «ДорИнфо», накануне вечером на 1186-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Мензелинском районе республики столкнулись встречные грузовик Ford и "УАЗ".

После удара машины вспыхнули, водители и три пассажира "УАЗа" сгорели заживо. Водитель «Форда», по данным СМИ, отделался лёгкими повреждениями.

Фотографии и видео с места ДТП появились в группе «Нижнекамск за рулём» «ВКонтакте».

Напомним, вчера вечером в результате ДТП вспыхнул автомобиль на трассе «Скандинавия» в границах Петербурга. Водителя спасли, он госпитализирован в тяжёлом состоянии. Два человека сгорели после столкновения с лосем в ночь на 13 июля на 16-м километре автодороги Выборг – Светогорск, ещё двое – 5 июля на Киевском шоссе (момент столкновения попал на видео).

Вообще за последние недели в России произошло несколько подобных громких инцидентов, начиная от погибших в дорогом «Мерседесе» москвичей-«мажоров» и заканчивая самарским депутатом.