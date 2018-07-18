КАД отмоют за 9 млрд рублей. Уборка кольцевой подорожала на 500 млн в год

Упрдор «Северо-Запад» проводит закупку на содержание кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга. За очистку КАД ведомство готово заплатить до 9,1 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как следует из документации, в перечень работ, которые должен выполнить будущий подрядчик, входит не только уборка дорожного полотна и остальных сооружений, но организация временных ограничений, эвакуация автомобилей, попавших в ДТП, и ликвидация незаконных съездов с КАД. По проекту контракта соглашение рассчитано на срок с первого дня 2019 года до 30 июня 2023-го.

Сейчас уборкой КАД занимается АО «ПО «РосДорСтрой», которая традиционно выигрывает тендеры на эти работы. Контракт стоимостью 3,2 млрд рублей с компанией заключен в 2016 году и рассчитан до конца 2018-го. Простая математика подсказывает, что год уборки кольцевой автодороги вокруг Петербурга подорожал больше, чем на 0,5 млрд рублей.