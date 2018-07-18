Полицейские вернули индийскому болельщику потерянные в Петербурге сувениры

Сотрудники петербургской транспортной полиции сотворили персональное чудо для гражданина Индии. Они помогли ему найти не камеру, не кошелек, а пять пластмассовых стаканов с символикой FIFA. Трогательную историю рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Индус после посещения мундиаля не мог не оставить себе что-то на память. В итоге болельщик купил пять сувенирных стаканчиков, и беречь бы ему их как зеницу ока, но мужчина забыл подарки в вагоне поезда «Красная стрела», на котором приехал в Петербург.

Ужасно расстроившись, гражданин Индии обратился к сотрудникам правопорядка. Они узнали, что начальник поезда во время осмотра нашел стаканчики в купе и сдал их в камеру хранения забытых вещей. Полицейские позвонили индусу и сообщили, что сувениры найдены. В транспортной полиции уверяют, что иностранец был счастлив и от всего сердца благодарил добрых людей в форме.