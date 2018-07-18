Тропические ночи и +33: Финляндия ставит температурные рекорды

Аномальная жара продолжается в Финляндии почти неделю, и в среду, 18 июля, был побит очередной температурный рекорд.

По данным Метеорологического института Финляндии, в городе Вааса на западе Суоми столбик термометра достиг отметки в +33,7 градуса. При этом в Лапландии региональный рекорд — всего на 0,3 градуса ниже.

Жара держится по всей стране, и метеорологи сообщают, что ночи – тропические. Это значит, что температура не опускается ниже +20 даже в ночное время суток.