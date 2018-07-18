«Матрёшка-Тур» и его партнер заплатят клиентке почти 700 тысяч рублей за сорвавшийся отдых в Китае

Рублём придётся расплачиваться двум петербургским туроператорам за несостоявшийся отдых местной пенсионерки.

Как сообщили в прокуратуре города 18 июля, в сентябре прошлого года местная жительница воспользовалась услугами ООО «Терра Азия Трэвел», купив у него две путевки на китайский остров Хайнань за 130 тысяч рублей. В качестве оператора тура выступила компания «Матрешка-Тур выездной туризм».

Но отдых не состоялся. У «Матрёшка-Тур», как известно, начались финансовые трудности после того, как в декабре 2017 года Китай не предоставил туроператору место под рейсы. Направление в Хайнань пришлось закрыть. В Китай не полетели те, кто купил путёвки, и не смогли вернуться те петербуржцы, которые уже отдохнули. Более 160 человек вынуждены были продлить отпуск на неделю и получать выездные визы.

Затем «Матрёшка-Тур» закрыла направления в Софию и Овду, а чтобы расплатиться с туристами, передала всех клиентов компании «Аврора БГ», которая специализировалась на болгарском направлении. Но «Аврора БГ» получила лишь часть денег, внесённых клиентами за путёвки. В итоге агентам приходится доплачивать из своего кармана, чтобы отправить туристов.

В начале июня «Матрёшка-Тур» и вовсе прекратила работу. А 22 июня туроператор официально сообщил о прекращении деятельности «в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта». «Матрёшка-Тур» не может оперативно вернуться в реестр туроператоров из-за отзыва лицензии у страховой компании, которая предоставляла финансовые гарантии.

В итоге суд взыскал в пользу пенсионерки 660 тысяч рублей: 130 тысяч из которых — сумма ущерба, 30 тысячи — компенсация морального вреда, и 500 тысяч рублей — неустойка и штраф.

Как пояснили в прокуратуре, эту сумму ответчики ( ООО «Терра Азия Трэвел»и «Матрёшка-Тур») будут возмещать солидарно.