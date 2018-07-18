На границе с Финляндией бушует лесной пожар

В Мурманской области, в районе Лоттского лесничества, горит лес. Об этом 18 июля сообщает ГУ МЧС по Мурманской области.

В ведомстве отмечают, что огонь распространяется в гористой местности Кольского района, но населенному пункту Лотта и одноименному пункту пропуска он пока не угрожает.

«Тушение пожара продолжается, в настоящее время увеличена группировка сил и средств на месте тушения, – рассказывает Алексей Круглов, старший оперативный дежурный ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области. – К ликвидации пожара привлечены 10 представителей ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» и два лесопользователя».

Возгорание началось накануне. По данным «Интерфакса», площадь пожара вблизи пограничного пункта «Лотта» составляет 180 га. В Финляндии также сохраняется высокий уровень возникновения лесных пожаров в связи с аномальной жарой.