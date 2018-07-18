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Экс-глава московского угрозыска получил условный срок вместо 10 лет тюрьмы

Суд переквалифицировал обвинение в отношении экс-главы Московского уголовного розыска Виктора Трутнева. Гарнизонный военный суд столицы 18 июля признал генерал-майора Трутнева, возглавлявшего МУР с 2001 года, в покушении на мошенничество, хотя сторона обвинения настаивала на посредничестве во взяточничестве.

Как сообщает РБК, экс-главе уголовного розыска назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы и обязали выплатить 200 тысяч рублей штрафа. Прокурор требовал для Трутнева десяти лет лишения свободы.

По этому делу виновными признаны также три бывших сотрудника ФСБ: Артур Юсуфов, Денис Семенов и Алексей Винокуров, которые  получили условные сроки и около 500 тысяч рублей штрафа. 

Напомним, что экс-глава МУРа был арестован по делу о коррупции в марте 2018-го. Трутнева обвиняли в посредничестве при вымогательстве денег сотрудниками Федеральной службы безопасности у руководства НИТИ им. П. И. Снегирева. Сумма взятки составила 70 тысяч долларов. 

Виктор Трутнев возглавил Московский уголовный розыск в 2001 году, через два года его перевели на должность главы управления внутренних дел Северо-Восточного округа. В 2011 году его снова перевели — в соседний Северный округ, но через несколько месяцев освободили от должности указом президента Дмитрия Медведева, хотя Трутнев пенсионного возраста еще не достиг.

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