Обновленный Jeep Cherokee: цены вас не удивят

Российское представительство марки Jeep на своём сайте обнародовало цены на линейку обновленного Cherokee.

Рестайлинговая версия популярного внедорожника в базовой комплектации Sport с 2,4-литровым 177-сильным бензиновым атмосферным двигателем и 9-ступенчатым «автоматом» обойдется покупателям в 2 255 000 рублей. За эти деньги вы получите кондиционер, восемь подушек безопасности, мультимедиа с 7-дюймовым экраном, обогрев передних кресел и руля, светодиодные фары, круиз-контроль и так далее – все как у всех. Машина тяжелая, и поэтому до 100 км/ч «Чероки Спорт» будет разгоняться за 10,5 секунды.

Чуть дороже стоит версия Longitude, основное отличие которой — наличие «умной» полноприводной трансмиссии Active Drive I, за счет чего она при том же разгоне «до сотни» на одну десятую секунды бодрее. В комплектацию добавлены двухзонный «климат», противотуманки, система бесключевого доступа, мультируль, легкосплавные колёса. Цена – от 2 650 000 рублей.

Самая дорогая версия Jeep Cherokee Overland с 3,2-литровым атмосферным V6 мощностью 272 л. с. может разгоняться до 206 км/ч, а до сотни – за 8,1 секунды. У него уже есть в наличии навигационная система, 19-дюймовые колёсные диски, автоматический свет, передние сиденья с вентиляцией и задние с обогревом, датчики дождя и света, электропривод передних сидений, электропривод крышки багажника, топовая мультимедиа с 8,4-дюймовым дисплеем и многое другое. Стоит Overland от 3 360 000 рублей.

Обновленная версия Cherokee для Европы дебютировала на автосалоне в Женеве в марте. Новинка получила новую светодиодную оптику и другие бамперы. В России новая версия в среднем прибавила в цене от 210 до 480 тысяч рублей по сравнению с аналогичными комплектациями предыдущей. Что, наверное, никого не удивляет — за дополнительную красоту приходится платить.