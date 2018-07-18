Посол РФ в Суоми: Финляндия — правовое государство, которое не будет менять решение по «Северному потоку-2» из-за политики

Решение Финляндии по «Северному потоку-2» – окончательное, и власти Суоми его не изменят. Об этом 18 июля заявил в интервью ТАСС посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

Он напомнил, что страна уже выдала весь пакет разрешений на строительство газопровода, и решение это было продиктовано коммерческими, а не политическими соображениями, с учетом последствий воздействия проекта на окружающую среду.

«Невозможно себе представить, чтобы Финляндия, неукоснительно придерживающаяся принципов правового государства, отозвала уже выданные разрешения под воздействием конъюнктурных политизированных факторов», – подчеркнул российский посол.

Дания, которая не хочет присоединяться к проекту, так или иначе все равно оглядывается на другие страны, поэтому тот факт, что она единственная не выдала разрешение, может склонить ее к согласию, считает Кузнецов.