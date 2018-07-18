«Группа ЛСР» увеличила в Петербурге продажи на 36%

Полугодовые результаты работы «Группы ЛСР» показали рост в деньгах по всем регионам. Общая стоимость всех контрактов составила 34 млрд рублей. Компания продала 358 тыс. кв. м недвижимости по России.

Общий объем продаж составил за полгода 34 млрд рублей (+34%). В Петербурге фиксируется рост в проданных квадратных метрах на 36% по сравнению с 1-м полугодием 2017 года. Объем продаж в денежном выражении в Северной столице в первой половине 2018 года составил 19 млрд рублей (+33%). Москва «подросла» в деньгах на 25%, в Екатеринбурге – аж на 67%.

При этом ввод новых площадей в эксплуатацию снизился на 44% по сравнению с 1-м полугодием 2017 года – с 182 до 102 тысяч кв. м (по всей России). Однако новых контрактов компания заключила на 39% больше по сравнению с 1-м полугодием 2017-го и на 70%, если сравнить второй квартал 2018-го со вторым кварталом 2017-го. Отдельно по Петербургу и Москве – аналогичная ситуация. Некоторый подъем (на 15%) по вводу в эксплуатацию наблюдался только в Екатеринбурге – в полугодовом сравнении. Уверенный рост продаж наблюдается и там.

В компании объясняют это тем, что большинство объектов традиционно будет введено во втором полугодии. Речь идет как о завершении проектов, так и о сдаче в эксплуатацию отдельных домов в составе крупных ЖК. «Реализация проектов идет в соответствии с намеченным графиком. Мы, как и ранее, подтверждаем свой план ввести в эксплуатацию в этом году около 950 тысяч кв. м, что на 8% больше, чем в предыдущем», – комментируют в пресс-службе «Группы ЛСР».

Стабильный рост при этом показывает производство некоторых стройматериалов. По щебню и песку (в куб. м) – порядка 35-40% прибавки. Товарный бетон показал 2-процентный рост. А вот в сегменте ЖБИ и газобетона – снижение: на 5 и 12 процентов соответственно.

Наблюдается в отчетности снижение объема СМР (строительно-монтажных работ) ЛСР по всей России. В полугодовом сравнении цифра ниже на 37% (в квадратных метрах). В пресс-службе «Группы» говорят, что снижение объема СМР связано с продажей двух заводов в Москве и Гатчине, которые помимо производства собственно ЖБИ выполняли и СМР, а также с графиком строительства текущих объектов.