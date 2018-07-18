Уральский город третий день живет без питьевой воды. 2 литра выдают по паспорту

Североуральск, расположенный в 445 км к северу от Екатеринбурга, остался без питьевой воды, что, как пишут 18 июля местные СМИ, привело к панике.

Небольшой город с 26 тысячами жителей оказался лишен питьевой воды из-за обвала русла реки Калья: в магазинах она уже закончилась, а власти пока не могут обеспечить всех желающих. Неприятности продолжаются уже третий день.

Как сообщает Znak.com, североуральцы с самого утра 18 июля ждали в очередях водовозы. Власти пообещали выдавать по 2 литра при предъявлении паспорта. Были составлены списки тех, кто имеет права на воду на основании паспортных данных. Однако чуть позже власти опубликовали сообщение: «По техническим причинам сорвалась поставка воды в город. Приносим свои извинения. Призываем соблюдать спокойствие. Вода поставляться будет».

В группе «ВКонтакте» «Подслушано Североуральск|18+» недовольные жители предложили идти к местной администрации и требовать ответа.

Чуть позже местное издание «В каждый дом» в своей группе в соцсети сообщило, что на площадь Мира все-таки подогнали цистерну с водой. Хватит ли ее на нужды всех жителей, не сообщается.