18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+28°C
/ Завтра: +27
$ 62.90р
73.13р
17:46 18.07.2018
Расширенный поиск

Общество
18.07.2018 16:33
Печать

Верховный суд отменил наказание задержанной на антикоррупционном митинге сторонников Навального в Петербурге

Верховный суд РФ отменил постановление судьи Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по делу о неповиновении Ирины Юргилевич сотрудникам полиции. Решение опубликовано на сайте ВС.

Как говорится в документе, 12 июня 2017 года девушка участвовала в несогласованном митинге на Марсовом поле и после требования полицейских разойтись продолжила участие в акции протеста. 

Как посчитали в Верховном суде, девушка в данном случае должна была понести ответственность не по статье 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников полиции), а по статье 20.2 (нарушение установленного порядка проведения собрания). При этом по данной статье наказание она уже понесла: районный суд 13 июня 2017 года определил ей штраф в 10 тысяч рублей.

«В соответствии с частью 5 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение», – говорится в решении Верховного суда.

Как пишет в Facebook правозащитник Александр Передрук, решение Верховного суда означает, что практически все аресты мирных демонстрантов за последние полтора года были незаконны. 

«Примечательно, что суды общей юрисдикции не слышали нас, несмотря на то, что аргументация, построенная на принципе non bis in idem, звучала, наверное, в каждом процессе. Кроме того, это должно означать, что в будущем участников публичных мероприятий не могут арестовывать, если они впервые приняли участие в несогласованной акции, так как часть 5 статьи 20.2 КоАП не предусматривает административный арест как вид наказания».

Справка:

12 июня на Марсово поле в Петербурге вышли десять тысяч человек для участия в антикоррупционном митинге. В отделы полиции свезены 548 человек, включая несовершеннолетних. Часть задержанных была отпущена без составления административных протоколов. К позднему вечеру выходного понедельника все судьи Дзержинского суда были вызваны на работу для рассмотрения материалов на участников акции.

Это уже вторая акция, посвященная результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Протестующие потребовали от властей ответить, откуда у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
18.07.2018 14:52

В ЖК «Чудеса света» благоустраивают внутренние дворы

В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, завершается благоустройство общественного пространства дворов – представители компании-девелопера уже установили детские площадки, проложили тротуарные дорожки и засеяли газон
«Главстрой-СПб»
18.07.2018 13:08

Парковочные места от «Главстрой-СПб» по специальной программе кредитования

Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Панорама 360» в Адмиралтейском районе с привлечением кредитных средств банка «Союз». По условиям совместной программы ставка кредитования составляет от 13,9% годовых
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
18.07.2018 12:48

«Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф»

Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
Ленстройтрест
18.07.2018 12:32

Индивидуальная отделка полюбилась покупателям квартир в новостройках

Эксперты ГК «Ленстройтрест» отмечают укрепление тренда на рынке новостроек – всё больше покупателей стремятся сделать индивидуальный дизайн своей квартиры, поэтому все чаще услуга индивидуальной отделки появляется у тех застройщиков, которые ранее работали только с типовыми вариантами
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
18.07.2018 11:01

«Победа» начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Ижевск

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Бегишево-Ижевск
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.07.2018 15:38

Аэрофлот признан лучшим в Восточной Европе

Аэрофлот награжден международной премией Skytrax World Airline Awards в двух престижных номинациях. Он признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы, а бортовое питание в классе обслуживания премиум-эконом (класс «Комфорт») названо лучшим в мире.
KDV
17.07.2018 13:20

Петербургские сладкоежки уйдут в интернет

Компания KDV, один из крупнейших в стране производителей кондитерских изделий и снеков, запустила свой онлайн-магазин в нашем городе.
Setl City
17.07.2018 12:26

Подведены итоги конкурса на лучшее оформление холлов для нового комплекса Setl City

Профессиональное жюри подвело итоги конкурса «АРТ-КОМПЛЕКС» на лучший проект художественного оформления холлов нового жилого комплекса Setl City, который будет построен в Приморском районе Петербурга.
Группа компаний «ЦДС»
17.07.2018 12:06

Открыты продажи в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка»

Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом квартале бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». На старте продаж стоимость предложения начинается от 3,6 млн руб.
ГК «Эталон»
17.07.2018 11:11

Группа «Эталон» увеличила продажи на 27% в 1 полугодии 2018 г.

Группа «Эталон» объявляет неаудированные операционные результаты за три и шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2018 г., на основе управленческой отчетности Компании.
Автор фото: Максим Гендлер/ Алексей Королев
17.07.2018 10:19

В компании CryptoUniverse появилась новая услуга – покупка ASIC-майнера в кредит

Лидер по оптовым поставкам ASIC-майнеров в России, компания CryptoUniverse, представила новую услугу – покупка майнинг-оборудования и комплектующих в кредит. Каждый желающий может приобрести оборудование и добывать цифровые валюты, даже не имея необходимой суммы для старта
СК «Полис Групп»
16.07.2018 18:03

Губернатор Ленобласти отметил высокую социальную ответственность «Полис Групп»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с руководителями строительных компаний, работающих в 47-м регионе, отметил высокую социальную ответственность СК «Полис Групп».