Верховный суд отменил наказание задержанной на антикоррупционном митинге сторонников Навального в Петербурге

Верховный суд РФ отменил постановление судьи Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по делу о неповиновении Ирины Юргилевич сотрудникам полиции. Решение опубликовано на сайте ВС.

Как говорится в документе, 12 июня 2017 года девушка участвовала в несогласованном митинге на Марсовом поле и после требования полицейских разойтись продолжила участие в акции протеста.

Как посчитали в Верховном суде, девушка в данном случае должна была понести ответственность не по статье 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников полиции), а по статье 20.2 (нарушение установленного порядка проведения собрания). При этом по данной статье наказание она уже понесла: районный суд 13 июня 2017 года определил ей штраф в 10 тысяч рублей.

«В соответствии с частью 5 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение», – говорится в решении Верховного суда.

Как пишет в Facebook правозащитник Александр Передрук, решение Верховного суда означает, что практически все аресты мирных демонстрантов за последние полтора года были незаконны.

«Примечательно, что суды общей юрисдикции не слышали нас, несмотря на то, что аргументация, построенная на принципе non bis in idem, звучала, наверное, в каждом процессе. Кроме того, это должно означать, что в будущем участников публичных мероприятий не могут арестовывать, если они впервые приняли участие в несогласованной акции, так как часть 5 статьи 20.2 КоАП не предусматривает административный арест как вид наказания».