18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+28°C
/ Завтра: +27
$ 62.90р
73.13р
17:46 18.07.2018
Расширенный поиск

Власть
18.07.2018 16:17
Печать

Попытка № 7. Минюст на три месяца приостановил регистрацию партии Навального «Россия будущего»

Минюст РФ приостановил регистрацию политической партии оппозиционера Алексея Навального «Россия будущего». Об этом на своём официальном сайте 18 июля сообщил сам политик. 

«...10.07.2018 Минюстом России принято решение о приостановлении государственной регистрации создания Политической партии «Россия будущего» на срок три месяца — до 10.10.2018», – говорится в заключении Минюста РФ, которое приводит оппозиционер. 

Напомним, что документы о регистрации новой партии были поданы в Минюст 22 июня. 

В заключении Минюста отмечается, что информация в документах, представленных партией для регистрации, не соответствует федеральному закону. В числе нарушений ведомство, помимо всего прочего, называет пункты устава партии, разрешающие становиться её членом тому, кто не имеет места «постоянного или преимущественного проживания». Кроме того, по сообщению министерства, в полномочия общего собрания не включено утверждение годовых отчётов и бухгалтерской отчётности, назначение аудиторской организации и аудитора. 

«Мы регистрации своей партии требуем. И сейчас регистрируем её уже в седьмой раз.... Только что получили уведомление о приостановлении регистрации. Почитайте, тут даже не юрист найдёт, над чем посмеяться», – комментирует решение Минюста глава «Фонда борьбы с коррупцией».

Он отмечает, что в обосновании для отказа «много воды», но «все противоречия строятся на надуманных конструкциях министерства юстиции». 

Все «нарушения» в партии обещают устранить, собрать новый съезд и зарегистрировать в итоге партию: «В своей правоте мы уверены». Навальный уверен, что власть боится его политической организации как серьезного конкурента для «Единой России».  

Справка:

Название «Россия будущего» для новой партии Навального выбрали на учредительном съезде в Москве 19 мая 2018 года. Это уже вторая попытка основателя Фонда борьбы с коррупцией создать собственную политическую организацию. Ранее политик хотел зарегистрировать в Минюсте «Партию прогресса», но в течение четырёх лет получал отказы. В марте этого года выяснилось, что партия под таким названием уже есть. «Партией прогресса» стала партия «Гражданская позиция» под руководством Виталия Серуканова. «Двойник» вызвал возмущение в штабе Навального.

Ранее по теме

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
18.07.2018 14:52

В ЖК «Чудеса света» благоустраивают внутренние дворы

В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, завершается благоустройство общественного пространства дворов – представители компании-девелопера уже установили детские площадки, проложили тротуарные дорожки и засеяли газон
«Главстрой-СПб»
18.07.2018 13:08

Парковочные места от «Главстрой-СПб» по специальной программе кредитования

Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации машино-мест в паркингах ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Панорама 360» в Адмиралтейском районе с привлечением кредитных средств банка «Союз». По условиям совместной программы ставка кредитования составляет от 13,9% годовых
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
18.07.2018 12:48

«Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф»

Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
Ленстройтрест
18.07.2018 12:32

Индивидуальная отделка полюбилась покупателям квартир в новостройках

Эксперты ГК «Ленстройтрест» отмечают укрепление тренда на рынке новостроек – всё больше покупателей стремятся сделать индивидуальный дизайн своей квартиры, поэтому все чаще услуга индивидуальной отделки появляется у тех застройщиков, которые ранее работали только с типовыми вариантами
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
18.07.2018 11:01

«Победа» начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Ижевск

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», начала продавать единый билет «самолет+автобус» на маршрут Москва-Бегишево-Ижевск
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.07.2018 15:38

Аэрофлот признан лучшим в Восточной Европе

Аэрофлот награжден международной премией Skytrax World Airline Awards в двух престижных номинациях. Он признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы, а бортовое питание в классе обслуживания премиум-эконом (класс «Комфорт») названо лучшим в мире.
KDV
17.07.2018 13:20

Петербургские сладкоежки уйдут в интернет

Компания KDV, один из крупнейших в стране производителей кондитерских изделий и снеков, запустила свой онлайн-магазин в нашем городе.
Setl City
17.07.2018 12:26

Подведены итоги конкурса на лучшее оформление холлов для нового комплекса Setl City

Профессиональное жюри подвело итоги конкурса «АРТ-КОМПЛЕКС» на лучший проект художественного оформления холлов нового жилого комплекса Setl City, который будет построен в Приморском районе Петербурга.
Группа компаний «ЦДС»
17.07.2018 12:06

Открыты продажи в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка»

Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом квартале бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». На старте продаж стоимость предложения начинается от 3,6 млн руб.
ГК «Эталон»
17.07.2018 11:11

Группа «Эталон» увеличила продажи на 27% в 1 полугодии 2018 г.

Группа «Эталон» объявляет неаудированные операционные результаты за три и шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2018 г., на основе управленческой отчетности Компании.
Автор фото: Максим Гендлер/ Алексей Королев
17.07.2018 10:19

В компании CryptoUniverse появилась новая услуга – покупка ASIC-майнера в кредит

Лидер по оптовым поставкам ASIC-майнеров в России, компания CryptoUniverse, представила новую услугу – покупка майнинг-оборудования и комплектующих в кредит. Каждый желающий может приобрести оборудование и добывать цифровые валюты, даже не имея необходимой суммы для старта
СК «Полис Групп»
16.07.2018 18:03

Губернатор Ленобласти отметил высокую социальную ответственность «Полис Групп»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с руководителями строительных компаний, работающих в 47-м регионе, отметил высокую социальную ответственность СК «Полис Групп».