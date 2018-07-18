Попытка № 7. Минюст на три месяца приостановил регистрацию партии Навального «Россия будущего»

Минюст РФ приостановил регистрацию политической партии оппозиционера Алексея Навального «Россия будущего». Об этом на своём официальном сайте 18 июля сообщил сам политик.

«...10.07.2018 Минюстом России принято решение о приостановлении государственной регистрации создания Политической партии «Россия будущего» на срок три месяца — до 10.10.2018», – говорится в заключении Минюста РФ, которое приводит оппозиционер.

Напомним, что документы о регистрации новой партии были поданы в Минюст 22 июня.

В заключении Минюста отмечается, что информация в документах, представленных партией для регистрации, не соответствует федеральному закону. В числе нарушений ведомство, помимо всего прочего, называет пункты устава партии, разрешающие становиться её членом тому, кто не имеет места «постоянного или преимущественного проживания». Кроме того, по сообщению министерства, в полномочия общего собрания не включено утверждение годовых отчётов и бухгалтерской отчётности, назначение аудиторской организации и аудитора.

«Мы регистрации своей партии требуем. И сейчас регистрируем её уже в седьмой раз.... Только что получили уведомление о приостановлении регистрации. Почитайте, тут даже не юрист найдёт, над чем посмеяться», – комментирует решение Минюста глава «Фонда борьбы с коррупцией».

Он отмечает, что в обосновании для отказа «много воды», но «все противоречия строятся на надуманных конструкциях министерства юстиции».

Все «нарушения» в партии обещают устранить, собрать новый съезд и зарегистрировать в итоге партию: «В своей правоте мы уверены». Навальный уверен, что власть боится его политической организации как серьезного конкурента для «Единой России».