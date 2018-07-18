Из-под «Ленд Ровера» на Васильевском ушёл асфальт. Неординарное спасение сняли на видео

Дорогой автомобиль – Land Rover Discovery – оказался в западне во время испытания теплосетей на Васильевском острове днём 18 июля.

На Карташихиной улице, во дворе у дома 5, подмыло асфальт. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в ходе испытаний при объезде периметра специалисты обнаружили технологическое нарушение на тепломагистрали диаметром 200 мм, в зоне дефекта оказался автомобиль.

Помогла находчивость: «Ленд Ровер» вытянули с помощью двух эвакуаторов, соорудивших своими платформами «мост над бездной». Процесс спасения снял на видео участник группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, – подчеркнули в пресс-службе «Теплосети». – Ответственность предприятия застрахована, ущерб будет возмещён».

Напомним, сегодня и завтра компания проводит испытания сетей на плотность и прочность в Василеостровском районе – это позволяет выявить ненадёжные участки трубопроводов, оптимально спланировать программу капремонта и предотвратить более масштабные сбои во время отопительного сезона. Температура теплоносителя во время испытаний составляет 40 градусов.

Ещё одно слабое место сегодня в ходе испытаний выявили на 6-й линии, 29: там вода вытекла на тротуар. Службы «Теплосети» также прибыли оперативно и обеспечили меры безопасности.

Кстати, в разлив горячей воды на Карташихиной улице автомобили попали и прошлым летом.