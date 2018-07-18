Кремль почистил ответы Путина на пресс-конференции в Хельсинки. Из фразы про референдум в Крыму убрали присутствие России

Официальная расшифровка ответов Владимира Путина на пресс-конференции по итогу переговоров России и США претерпела изменения. Из текста вырезали местоимение «мы», фраза о присоединении Крыма получила другой смысл.

На видео, опубликованном на официальном сайте Кремля, Владимир Путин, отвечая на вопрос о статусе полуострова, говорит: «Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций». Однако в расшифровке речи президента под видеороликом второе местоимение «мы» вырезали.

Ранее российский президент неоднократно подчеркивал, что жители Крыма сами провели референдум о выходе полуострова из состава Украины в марте 2014 года.

В документальном фильме «Крым. Путь на Родину» процедуру вхождения в состав России Крыма Владимир Путин объяснил действиями, которые, по его мнению, вписываются в юридическое поле. Для начала в Крыму якобы был проведен закрытый опрос общественного мнения, который показал: желающих присоединиться к России – 75 процентов населения. По словам Путина, «зеленые человечки» обеспечили работу парламента Крыма, который проголосовал за вступление в Россию, а действующий на тот момент президент Украины Виктор Янукович это решение утвердил. «Комар носа не подточит», – дал Путин исчерпывающее резюме.