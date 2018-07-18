Систему «паспортов болельщиков» собираются распространить на все массовые мероприятия в России

В России опыт использования Fan ID может быть распространен на другие мероприятия. Об этом 18 июля заявил Владимир Путин. Президент России рассказал, что этот вопрос уже обсуждался с премьер-министром Дмитрием Медведевым. «Будем делать», – пообещал президент.

Распространить технологию «паспорта болельщика» на другие культурно-спортивные и массовые мероприятия предложила вице-премьер Ольга Голодец. Она считает, что систему можно использовать во время Универсиады в 2018-м и на конкурсе Чайковского в 2019 году.

Представитель Голодец пояснил «Ведомостям», что эта мера может быть принята в первую очередь для облегчения въезда иностранцев, которым не нужно будет получать визу. Придется ли российским гражданам получать паспорт зрителя, будет зависеть от регламента мероприятия, пояснил он.

Проведение чемпионата мира по футболу в России и использование технологии Fan ID натолкнуло власти на мысль об упрощении процедуры получения визы для иностранцев. Об изменении регламента речи пока не идет, а вот свободный въезд болельщиков мундиаля до конца 2018 года, скорее всего, разрешат уже в ближайшее время. Законопроект рассмотрят в Госдуме в приоритетном порядке.