Госдума увеличила НДС во втором чтении

Государственная Дума России одобрила 18 июля законопроект, который предусматривает повышение с 2019 года ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

Минфин утверждает, что такой шаг увеличит дополнительные доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. Ранее повысить ставку НДС до 20% предложил премьер-министр Дмитрий Медведев, пообещав сохранение всех льгот по НДС на основные социально значимые товары и услуги (продовольствие, детские и медицинские товары, а также внутренние межрегиональные воздушные перевозки, на которые действуют нулевые ставки). Документ был одобрен в первом чтении в начале июля.

Законопроект об НДС является частью масштабной налоговой реформы. Речь идет о заморозке социальных платежей на уровне 30%, налоговом маневре в нефтяной отрасли и отмене налога на движимое имущество, а также отказе от налогового режима для консолидированной группы налогоплательщиков.