Участок Мурманского шоссе готовят к расширению до 4 полос

В Кировском районе Ленинградской области, рядом с Петербургом, начинается реконструкция 17-километрового участка Мурманского шоссе (Р-21 «Кола»). Участок с 51-го по 68-й километр начинается от посёлка Синявино, где две двухполосные проезжие части сливаются в одну, и заканчивается у села Путилово.

Как сообщает 18 июля Росавтодор, к концу работ в 2021 году этот участок станет четырёхполосным. Для этого планируется построить обособленную проезжую часть, как на предыдущем участке. «Бутылочное горлышко» сдвинется дальше от Петербурга, и будет легче: большая часть транспортного потока следует из города как раз в садоводства в этом районе. Разработчики рассчитывают и на сокращение заторов, и на снижение количества ДТП.

Проект разделён на три этапа. Первый этап работ – ликвидация опасного поворота на 51-м километре – был выполнен в 2016 году. В ближайшее время будут перенесены инженерные коммуникации (линии связи, тепло- и электросети, водопровод), после чего начнутся основные строительно-монтажные работы в рамках третьего этапа.

Кроме расширения до четырёх полос проект предусматривает: