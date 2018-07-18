Участок Мурманского шоссе готовят к расширению до 4 полос
В Кировском районе Ленинградской области, рядом с Петербургом, начинается реконструкция 17-километрового участка Мурманского шоссе (Р-21 «Кола»). Участок с 51-го по 68-й километр начинается от посёлка Синявино, где две двухполосные проезжие части сливаются в одну, и заканчивается у села Путилово.
Как сообщает 18 июля Росавтодор, к концу работ в 2021 году этот участок станет четырёхполосным. Для этого планируется построить обособленную проезжую часть, как на предыдущем участке. «Бутылочное горлышко» сдвинется дальше от Петербурга, и будет легче: большая часть транспортного потока следует из города как раз в садоводства в этом районе. Разработчики рассчитывают и на сокращение заторов, и на снижение количества ДТП.
Проект разделён на три этапа. Первый этап работ – ликвидация опасного поворота на 51-м километре – был выполнен в 2016 году. В ближайшее время будут перенесены инженерные коммуникации (линии связи, тепло- и электросети, водопровод), после чего начнутся основные строительно-монтажные работы в рамках третьего этапа.
Кроме расширения до четырёх полос проект предусматривает:
- реконструкцию мостов над реками Назия и Рябиновка;
- возведение ещё одного моста над Назией;
- строительство трёх развязок: в направлении Синявинских садоводств, Синявинской птицефабрики и населенных пунктов Нижняя Шальдиха и Путилово;
- устройство нового освещения на всём участке;
- устройство 15 пешеходных переходов;
- строительство шести специальных переходов для животных;
- монтаж почти 3 километров шумозащитных экранов.
Справка:
Дорога Р-21 «Кола» связывает четыре субъекта Российской Федерации – Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Республику Карелия, Мурманскую область – и входит в состав европейского маршрута Е-105. От Санкт-Петербурга до 51-го километра транспорт движется по четырем полосам. На 51-м километре, где дорога становится двухполосной, образуется «бутылочное горлышко». Существующий участок является дорогой II категории с расчетной интенсивностью 14 тысяч автомобилей в сутки. Между тем пиковая интенсивность в летние месяцы здесь превышает 80 тысяч автомобилей в сутки.