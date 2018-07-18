«Вы — Орлы нашей гордой страны!» Рамзан Кадыров посвятил российской сборной стих

Стих собственного сочинения, в котором он подытоживает прошедший в России чемпионат мира по футболу, опубликовал в своём Telegram-канале 18 июля глава Чеченской республики. Рамзан Кадыров повествует о том, что нет радушней хозяев, чем Россия, жалеет о том, что защитник сборной Сергей Игнашевич покидает команду, желая ему при этом удачи.

Стонал стадион, плакал Дзюба и Воля,

Полюбила Черчесова бабушка Оля,

Кокошником машет с трибуны ретиво,

Кричит, что: – Играет команда красиво!

Футболистов сборной автор называет «молодцами», «гордостью России» и «бойцами», а Станислава Черчесова – «кумиром» и «царём горы».

К Сборной России сейчас обращаюсь:

Вы — Орлы нашей гордой Страны!

Без ошибок побед не бывает,

Просто верить друг другу должны.

Просто руку держать на пульсе,

Просто Родину нашу любить,

Просто быть о проблемах в курсе,

Чтобы знать, с чего возродить.

Так заканчивает свой проникновенный стих политик.

Рамзан Кадыров надеется, что шоумен и автор-исполнитель Семён Слепаков, спровоцировавший его на творчество ещё в начале мундиаля, обратит на сие произведение своё внимание.

«Возможно, прочитав его, где-то переделав под свой мотив, Слепаков сделает песню, которую будет петь вся страна», – комментирует глава Чечни.

В целом же Кадыров (уже в прозе) отмечает, что чемпионат по футболу Россия провела на высшем уровне, при этом не только в техническом и организационном плане: «Сами люди, жители всех городов радушно принимали иностранцев, помогали им, переживали за них. И я видел, как многие иностранцы недоумевали, что в России безопасно, красиво, душевно, ведь с телеэкранов западных каналов им показывают совершенно другую картинку. Приезжайте к нам ещё по поводу и без повода, мы очень гостеприимны!»

Напомним, что за два дня до начала ЧМ-2018 Семён Слепаков опубликовал критическую песню в адрес российских футболистов. В ней он в шутку посоветовал назначить тренером по футболу Рамзана Кадырова.

Тот спустя два дня после выхода песни заявил в ответ, что ему песня понравилась. «Я искренне посмеялся, только вот моё слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», – высказался тогда глава Чечни в Telegram и пригласил Слепакова, автора-исполнителя, в Грозный для совместной записи новой песни. «Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное – пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе», – добавил тогда Кадыров.