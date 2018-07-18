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Происшествия
18.07.2018 18:01
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Жизнь и 200 миллионов. Киргизский след в абхазском похищении акционера Кировского завода

Петербургский миллиардер Максим Яковлев пропал во время путешествия по Абхазии. Супруге передали записку с требованием выкупа. В России возбуждено дело о похищении. Интерпол тоже интересуется Яковлевым.

Жизнь и 200 миллионов. Киргизский след в абхазском похищении акционера Кировского завода

скриншот с сайта www.interpol.int

Об исчезновении главы холдинга «Полиграфоформление» и миноритарного акционера Кировского завода заявила его супруга. В абхазском доме Максима Яковлева нашли следы борьбы. Будто бы им самим написанная записка уверяет, что для освобождения требуются 200 млн рублей. Достоверность авторства записки пока не подтверждена, но 11 июля, по данным «Фонтанки», Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту похищения российского гражданина за рубежом.

По предварительным данным, 53-летний предприниматель исчез 20 июня. Внутри абхазского дома, в котором он проживал длительное время, остались сломанная мебель и кровь. Жене Яковлева с посыльным передали записку. Из нее следует, что супруг просит собрать значительную сумму. Механизм передачи денег не оговаривался. На словах женщину успокоили: муж жив, ему только разбили нос.

Максим Яковлев не в списке Forbes, но его состоятельность не вызывала сомнений. Начальный капитал скоплен им на чековых инвестиционных фондах, созданных в период приватизации 1992 – 1994 годов. Он скупал ваучеры у населения и инвестировал их. В 1994-м получил членство в совете директоров Кировского завода, тогда же купил «Полиграфоформление».

Холдинг поставляет упаковку мировым брендам. Каждый месяц выпускает по 3,5 млн этикеток для производителей шоколада, газировки, пива. Это одно из крупнейших полиграфических предприятий страны. Яковлев является гендиректором и на две трети контролирует его через кипрскую компанию «Девонкрофт». Чистая прибыль холдинга в прошлом году составила 120 млн рублей, активы оцениваются в 1,5 млрд. Также Яковлеву принадлежат три процента Кировского завода. Еще его знают как первого председателя товарищества собственников жилья «Благодатная, 24». Этот дом собрал под крышей многих влиятельных персон. В настоящее время он почти неприступен, как крепость, о чем свидетельствует отчаянная погоня ГАИ за вооруженным кортежем нынешнего председателя ТСЖ Андрея Пригульного.

Но Яковлев несколько месяцев в Петербурге не появлялся. С января 2018 года вступили в силу поправки в ФЗ «О валютном контроле». Владельцы иностранного бизнеса получили возможность не отчитываться перед ЦБ о наличии зарубежных счетов и движении денег при условии, что срок пребывания за пределами России в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней. Яковлев, по данным «Фонтанки», этой опцией воспользовался.

В своих путешествиях бизнесмен был существенно ограничен. В 2013 году Киргизия объявила его в розыск по линии Интерпола в качестве обвиняемого в самоуправстве с применением насилия, завладении чужим имуществом, незаконном захвате помещений. По версии следствия, бизнесмен нанес ущерб почти в 40 млн рублей киргизскому партнеру Олегу Подобедову, с которым они закупали оборудование для совместной полиграфической компании в Бишкеке. В 2014 году уголовное дело прекращали, но, видимо, оно возобновлено. Карточка Интерпола на Яковлева по-прежнему действительна.

скриншот с сайта www.interpol.int

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Учитывая международный розыск, Яковлев выезжал в относительно безопасные страны. Южной Корее и Таиланду до него дела нет, Абхазия его бы точно не выдала.

Корейские путешествия могли быть связаны с новой страстью бизнесмена. Он стал пастором современной церкви Good News Mission («Благая весть»), родиной которой считается Южная Корея. Яковлев читал проповеди, одна из излюбленных его фраз: «Жизнь – это затяжной прыжок в могилу». Наше предназначение – отдавать, с собой все равно ничего не унесем, наставлял Максим Николаевич публику с кафедры.

В корейский бизнес Яковлев тоже вкладывался. Он возглавил европейское подразделение корпорации Unhwa, которая специализируется на биотехнологиях и культивировании стволовых клеток растений. Из них будто бы можно создавать лекарства от рака и ВИЧ. Так, во всяком случае, утверждает Unhwa, а судя по интернет-отзывам, немалое количество потребителей готово назвать корпорацию коммерческой сектой.

По информации «Фонтанки», Следственный комитет Петербурга не исключает, что киргизские неприятности Яковлева и его похищение могут быть связаны. Между предпринимателем и его оппонентами последнее время велась информационная война. Предпринимателя объявляли погибшим, о нем печатались скабрезные некрологи, ему приписывали всякого рода извращения. Яковлев как мог отвечал. На различных информресурсах публиковались нарочито хвалебные статьи о нем.

Не менее жизнеспособна и версия банального похищения с целью выкупа. Местным жителям не могла не броситься в глаза респектабельность Яковлева. Он роскошью не кичился, но и обедать предпочитал в лучших заведениях.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»

 


© Фонтанка.Ру
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